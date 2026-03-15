Desesperada búsqueda de una niña de 7 años que fue secuestrada por su madre

niña desaparecida buenos aires justicia familia mendoza 2 La niña Sur Álvarez Tovar.

En ese contexto, la magistrada dispuso la restitución de Sur a Mendoza y la adopción de medidas para hacer efectiva la decisión judicial, con intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Desde el Poder Judicial aclararon que la difusión de la información de la niña tiene como finalidad garantizar el interés superior de la menor y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Además, solicitaron a la población que ante cualquier novedad de importancia respecto de datos o información acerca de Sur Álvarez Tovar, se dirijan a la comisaría más cercana o se comuniquen al 911.