Desesperada búsqueda de una niña de 7 años que fue secuestrada por su madre

La Justicia de Familia de Mendoza ordenó la restitución de una niña de 7 años a su padre. La pequeña estaría en Buenos Aires con la madre ya que la última información que tienen los investigadores es que fue inscripta en una escuela de San Isidro pero no descartan que haya sido cambiada de institución para despistar la búsqueda.
La resolución fue dictada por la jueza de Familia Natalia Lorena Vila, quien dispuso el reintegro de la niña a su padre. De acuerdo con la resolución, la madre Sofía Micaela Tovar, incumplió una orden judicial de reintegro y ocultó a la niña Sur Álvarez Tovar -quien podría estar siendo llamada con otro nombre-.
De acuerdo con la información reunida hasta el momento en el expediente, en San Isidro, Buenos Aires, se registró la última inscripción escolar de la pequeña, aunque los investigadores no descartan cambios de instituciones educativas dado que existen antecedentes de modificaciones de este tipo.
En ese contexto, la magistrada dispuso la restitución de Sur a Mendoza y la adopción de medidas para hacer efectiva la decisión judicial, con intervención de los organismos correspondientes y del Ministerio Público Pupilar, encargado de velar por la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Desde el Poder Judicial aclararon que la difusión de la información de la niña tiene como finalidad garantizar el interés superior de la menor y el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Además, solicitaron a la población que ante cualquier novedad de importancia respecto de datos o información acerca de Sur Álvarez Tovar, se dirijan a la comisaría más cercana o se comuniquen al 911.