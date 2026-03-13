La Justicia de Mendoza activó este viernes un protocolo de búsqueda de paradero tras la desaparición de José Teodoro Masso, un anciano de 83 años de quien no se tiene noticias desde el miércoles 11 de marzo.
Activaron un protocolo de búsqueda por un hombre de 83 años que desapareció en Guaymallén
El anciano, José Teodoro Masso, fue visto por última vez en horas de la noche del miércoles 11 de marzo en las inmediaciones de Rodeo de la Cruz
La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal N°1 de Guaymallén, desde donde se coordina el operativo para intentar localizarlo. Sus familiares aportaron que es diabético y que hace 3 días que no toma la medicación.
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, Masso fue visto por última vez en horas de la noche del lunes pasado en las inmediaciones del distrito de Rodeo de la Cruz.
Las características del anciano desaparecido
Al momento de su desaparición, el hombre presentaba características particulares que podrían ayudar a su identificación: es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de estatura y tiene el cabello completamente blanco.
Un dato relevante aportado por la investigación es que el jubilado presenta una lesión visible en su codo izquierdo, detalle que podría ser clave para quienes crean haberlo visto en la vía pública o en algún centro asistencial. Asimismo, se aclaró que el hombre no posee tatuajes.
Las autoridades solicitan la colaboración urgente de la comunidad para dar con su paradero. Ante cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra o si alguien tuvo contacto con él en las últimas horas, se ruega comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.