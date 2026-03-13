Activaron un protocolo de búsqueda por un hombre de 83 años que desapareció en Guaymallén

jose masso busqueda guaymallen

Las características del anciano desaparecido

Al momento de su desaparición, el hombre presentaba características particulares que podrían ayudar a su identificación: es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros de estatura y tiene el cabello completamente blanco.

Un dato relevante aportado por la investigación es que el jubilado presenta una lesión visible en su codo izquierdo, detalle que podría ser clave para quienes crean haberlo visto en la vía pública o en algún centro asistencial. Asimismo, se aclaró que el hombre no posee tatuajes.

Las autoridades solicitan la colaboración urgente de la comunidad para dar con su paradero. Ante cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra o si alguien tuvo contacto con él en las últimas horas, se ruega comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más cercana.