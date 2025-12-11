Con el edificio más alto y la piscina más profunda, esta ciudad es una de las urbes más extremas del mundo. Se trata de una joya resplandeciente en el desierto, es sinónimo de batir récords y superar expectativas.
Desde experiencias de lujo hasta innovaciones futuristas, esta ciudad se esfuerza por superar los límites. Ya sea zambulléndose, subiendo a la torre o esquiando en el desierto. Esta rube redefine constantemente lo posible. Te contamos de qué se trata.
La ciudad con la piscina más profunda, el edificio más alto y único hotel siete estrella del mundo
La ciudad de Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, alberga el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros. Dubái también alberga el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas del mundo. Así mismo cuenta con Palm Jumeirah, una proeza de ingeniería con forma de palmera, un archipiélago de islas artificiales.
Deep Dive Dubai es la piscina más profunda del mundo, con una profundidad de 60 metros. Esta maravilla submarina en el centro de la ciudad reproduce un paisaje urbano sumergido, ofreciendo a buceadores y practicantes de snorkel una oportunidad inigualable de explorar un mundo único bajo la superficie.
Otras maravillas únicas de esta ciudad
- la ciudad de Dubái es un lugar donde puedes esquiar bajo techo mientras el sol del desierto brilla afuera. Ski Dubai, ubicado dentro del Mall of the Emirates, ofrece diversión en la nieve, con esquí, snowboard e incluso encuentros con pingüinos
- en la ciudad los robots impulsados por IA forman parte de la vida cotidiana.
- el Dubai Mall es, sin duda, uno de los mayores destinos de compras del mundo. El complejo comercial combina marcas de alta gama con atracciones extravagantes como un acuario interior
- la ciudad cuenta con el Museo del Futuro (Museum of the Future) es un icónico edificio con forma de ojo o anillo toroide que simboliza el conocimiento inexplorado y la innovación