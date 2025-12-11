Desde experiencias de lujo hasta innovaciones futuristas, esta ciudad se esfuerza por superar los límites. Ya sea zambulléndose, subiendo a la torre o esquiando en el desierto. Esta rube redefine constantemente lo posible. Te contamos de qué se trata.

La ciudad con la piscina más profunda, el edificio más alto y único hotel siete estrella del mundo

La ciudad de Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, alberga el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros. Dubái también alberga el Burj Al Arab, el único hotel de siete estrellas del mundo. Así mismo cuenta con Palm Jumeirah, una proeza de ingeniería con forma de palmera, un archipiélago de islas artificiales.