Los "conos de cemento" que están presentes en las calles y pocos saben para qué sirven

Bolardos: los 'micromonumentos' que están presentes en las calles y pocos saben para qué son

Desde hace ya varios años se ven estos "conos de cemento o micromonumentos" que separan las calles de las veredas. Parecen indefensos e inútiles, pero cumplen una función muy importante en la seguridad pública.

Estas estructuras o postes gruesos y cortos se instalan en el suelo de los espacios que sean de uso público, siendo de utilidad para proteger a los peatones y evitar que los autos se suban a la vereda y ocurra un hecho trágico. Parece una tontera, pero con el sinfín de accidentes que ocurren día a día se hizo necesario que un objeto impidiera que los vehículos invadan zonas peatonales, como veredas, rampas para personas con movilidad reducida, etc.

bolardos en la ciudad (2) Más allá de su valor estético y de seguridad, aporta orden, funcionalidad e innovación al paisaje urbano. Foto Canva

También sirven para marcar límites en zonas de carga y descarga, paradas de colectivos o ciclovías. Además, funcionan como una barrera que cuida a quienes caminan, especialmente en esquinas muy transitadas o cerca de escuelas y hospitales.

¿Por qué se llaman "bolardos"?

Su nombre es un tanto extraño, pero viene del francés "bollard", ya que se refiere a los postes que se ponían en los puertos para que los barcos no estos se fueran a navegar con el mismo movimiento del agua. Luego, esos postes evolucionaron y se fueron adaptando a la ciudad para cumplir una función similar, pero más ligada a la seguridad.