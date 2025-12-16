La producción global de tomate supera los cientos de millones de toneladas anuales, y su presencia es ubicua tanto en la dieta casera como en la agroindustria. Originario de América, el tomate viajó con los grandes navegantes hasta Europa y desde allí conquistó los paladares de todo el mundo. Te contamos sobre qué país de América Latina se trata.

Tomates (1)

El país de América Latina que es el mayor exportador de la verdura más consumida del mundo

México es el mayor exportador de tomates del mundo según el Observatorio de la Complejidad Económica. Su influencia sobre el comercio hortícola global es un reflejo de la escala y eficiencia de su agricultura moderna, que transforma un simple fruto rojo en un producto global que todos conocemos y consumimos a diario.