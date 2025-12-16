El país de América Latina que es el mayor exportador de la verdura más consumida del mundo

El tomate es la verdura más consumida del mundo, presente en ensaladas, salsas y casi cualquier dieta. Si bien su producción es global, es un país de América Latina el que lidera su exportación.
La producción global de tomate supera los cientos de millones de toneladas anuales, y su presencia es ubicua tanto en la dieta casera como en la agroindustria. Originario de América, el tomate viajó con los grandes navegantes hasta Europa y desde allí conquistó los paladares de todo el mundo. Te contamos sobre qué país de América Latina se trata.
México es el mayor exportador de tomates del mundo según el Observatorio de la Complejidad Económica. Su influencia sobre el comercio hortícola global es un reflejo de la escala y eficiencia de su agricultura moderna, que transforma un simple fruto rojo en un producto global que todos conocemos y consumimos a diario.
En este país de América Latina la tierra roja se pliega bajo la luz del sol y miles de agricultores trabajan a cielo abierto. Allí, los tomates crecen en filas interminables, no solo para abastecer al mercado interno, sino también para ser enviados a mercados lejanos.
Más allá de este país de América Latina: ¿Cuáles son los mayores exportadores de tomate?
Los principales exportadores de tomates fueron:
- México ($3,07MM)
- Países Bajos ($1,78MM)
- Marruecos ($1,53MM)
Por otro lado, los principales importadores del producto fueron
- Estados Unidos ($3,36MM)
- Alemania ($1,75MM)
- Francia ($1,09MM)
Cuando hablamos de exportaciones, hay una diferencia importante entre producción y venta al exterior. China es, sin duda, el mayor productor de tomates del mundo, concentrando una enorme parte de la producción global. Otros países, como México, España o los Países Bajos, también son grandes exportadores, pero ninguno alcanza la escala de China.