El grado de automatización de esta fábrica es impresionante. Alberga más de 50 robots en operación, 37 de ellos provistos por la empresa suiza Sidel, responsables de las líneas de embotellado. Esto le ha valido Guinness World Records "la fábrica automatizada más grande". Te contamos en qué lugar de América Latina se encuentra.

Planta

El país de América Latina con la fábrica automatizada más grande del mundo

La planta embotelladora de Grupo Modelo en Piedras Negras, ubicada cerca de la frontera con México, es la más grande del mundo. Esta fábrica tuvo su arranque de producción hacia 2010 costó un total de $520 millones y alcanzó su capacidad de producción completa en 2011.