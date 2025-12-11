En 2026, un país de América Latina aparece inesperadamente en el centro del mapa económico regional. Lejos de los gigantes tradicionales, una economía pequeña se proyecta como la de mayor expansión del continente.
El país de América Latina con la economía que más crece en 2026: no es Brasil ni México
En América Latina, a veces, el crecimiento no viene de los grandes nombres. Viene del margen, de lo inesperado
Las estimaciones muestran que este país de América Latina no solo acelerará por encima del promedio latinoamericano, sino que también superará a economías consolidadas como Brasil y México.
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México
Guyana, una nación de poco renombre en los grandes titulares económicos, de pronto aparece en primer plano. Lejos de los gigantes tradicionales, una economía pequeña se proyecta como la de mayor expansión de América Latina.
Según las proyecciones más recientes del Banco Mundial, su Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer hasta un sorprendente 22,4%, una cifra difícil de ignorar incluso para las potencias del hemisferio. Esa cifra no es un error ni una exageración retórica, representa una explosión, una súbita aceleración donde otras economías de la región luchan por estabilizarse.
Por qué este país de América Latina crecerá tanto
Este crecimiento meteórico lo convierte en, según los análisis de 2025-2027, el único país de América Latina proyectado para mantener crecimiento de dos dígitos durante varios años consecutivo
Las razones son múltiples
- inversiones crecientes
- impulso de sectores claves
- una estructura productiva que parece adaptarse rápido.
Mientras economías más voluminosas se ven frenadas por deuda, inflación o por la dependencia de materias primas, Guyana parece beneficiarse de un contexto internacional que la favorece. Un mundo hambriento de energía, recursos naturales y mercados nuevos.
Sus vecinos quedan atrás, mientras países como Brasil, México o Colombia avanzan con moderación, sus crecimientos proyectados para 2026 rondan entre el 1 % y el 3 %, Guyana emerge como la economía con la carrera más veloz de América Latina.