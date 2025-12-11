El país de América Latina con la economía que más crece en 2026: no es Brasil ni México

Según las proyecciones más recientes del Banco Mundial, su Producto Interno Bruto (PIB) podría crecer hasta un sorprendente 22,4%, una cifra difícil de ignorar incluso para las potencias del hemisferio. Esa cifra no es un error ni una exageración retórica, representa una explosión, una súbita aceleración donde otras economías de la región luchan por estabilizarse.

Guyana (2)

Por qué este país de América Latina crecerá tanto

Este crecimiento meteórico lo convierte en, según los análisis de 2025-2027, el único país de América Latina proyectado para mantener crecimiento de dos dígitos durante varios años consecutivo

Las razones son múltiples

inversiones crecientes

impulso de sectores claves

una estructura productiva que parece adaptarse rápido.

Mientras economías más voluminosas se ven frenadas por deuda, inflación o por la dependencia de materias primas, Guyana parece beneficiarse de un contexto internacional que la favorece. Un mundo hambriento de energía, recursos naturales y mercados nuevos.

Sus vecinos quedan atrás, mientras países como Brasil, México o Colombia avanzan con moderación, sus crecimientos proyectados para 2026 rondan entre el 1 % y el 3 %, Guyana emerge como la economía con la carrera más veloz de América Latina.