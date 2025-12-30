Hablan y se quejan: qué es lo que dicen las aves cuando abren el pico

ave cantando (1) Hasta la fecha no se había documentado que algunas aves cuentan con una huella vocal propia.

También son señales de contacto que sirven para mantenerse unidas en vuelo o dentro del grupo e incluso son reclamos de cortejo. Es decir, un sonido elaborado y melódicos donde buscan atraer pareja y mostrar salud. Esto ocurre mucho con los pájaros machos, ya que abren su pico para advertir del territorio a sus rivales o para atraer a hembras de su especie. Por último, cuando se trata de vocalizaciones provenientes de aves jóvenes para pedir alimento y ayudan a aprender el repertorio adulto.

Pero, ¿cómo es que lo hacen? Las aves producen estos sonidos gracias a la siringe, un órgano exclusivo ubicado donde la tráquea se divide hacia los pulmones. Su diseño les permite emitir notas simultáneas y cambios rápidos de tono, algo imposible para los humanos.

Cada individuo tiene pequeñas variaciones en cuando al tono y frecuencia, ritmo y duración, patrones de repetición e incluso timbre. Esa combinación crea una firma acústica o “huella vocal” que otras aves reconocen. Así, los padres identifican a sus polluelos entre docenas de nidos, y los miembros de una bandada distinguen aliados de extraños.

En muchas especies, el canto se aprende por imitación, un proceso similar al del lenguaje humano. Los jóvenes escuchan a los adultos y practican hasta perfeccionarlo. Otras especies, en cambio, traen parte del repertorio “programado” desde el nacimiento, pero aun así desarrollan su estilo propio con el tiempo.

aves cantando Las vocalizaciones de las aves no son inofensivas. Se trata de algo más que el rasgo distintivo de la especie, es un medio de comunicación y hasta un posible salvavidas.

Para el mundo científico conocer qué “dicen” las aves ayuda a monitorizar cambios en los cantos pueden indicar estrés ambiental, a identificar territorios y rutas migratorias sin invasión y revelar comportamientos ocultos.

Otras características del canto de las aves