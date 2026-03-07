Superliga de Básquetbol: Israelita Macabi perdió con Godoy Cruz y Huracán Las Heras venció a Talleres

El tanteador final fue de 92 a 68, con parciales de 28-25; 49-36 y 72-48 favorables al conjunto de Nahuel Flores.

Con un doble suplementario y de visitante, el equipo de Huracán Las Heras, sumó su segundo triunfo en este torneo Apertura. El Globito se impuso en el estadio Salvador Bonanno por 99-97 al dueño de casa, Andes Talleres. El máximo anotador del encuentro fue Martín Irrutia con 21 tantos.

De esta forma, la escuadra que dirige Gustavo Noria, sumó su segundo triunfo. Cuatro jugadores superaron el doble dígito, como Irrutia, Gabriel Rivero (11), Ramiro Méndez (19), y Franco Ramiz (17). En Talleres, se destacaron Santiago Egas (21), y Nicolás Tapia (23).

Este domingo se completará la segunda ronda con el clásico esteño, entre Atlético Club San Martín y Rivadavia Básquet, desde las 20.30 en el estadio Esteban Costantini.

