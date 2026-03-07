Superliga de Básquetbol: Israelita Macabi perdió con Godoy Cruz y Huracán Las Heras venció a Talleres

La segunda fecha de la Superliga de Básquetbol fue tiempo de revancha para el quinteto del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, que derrotó al campeón Israelita Macabi. y ambos son los invictos en el inicio de este certamen de la Federación Mendocina de Básquet.
El equipo de Godoy Cruz se tomó revancha de la final anual que le ganó Israelita Macabi, y de local en estadio Pascual Pérez se impuso por 92-68. En tanto Huracán Las Heras derrotó a domicilio a Andes Talleres por 99-97.
La revancha de Godoy Cruz ante Macabi en Superliga de Básquetbol
Con una gran actuación de Abel Trejo -16 anotaciones- el equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba se impuso al campeón Macabi con amplitud y sumó su segundo triunfo en tantos encuentros. En tanto el Celeste venía de ganar en la ronda inicial a San José.
El tanteador final fue de 92 a 68, con parciales de 28-25; 49-36 y 72-48 favorables al conjunto de Nahuel Flores.
Con un doble suplementario y de visitante, el equipo de Huracán Las Heras, sumó su segundo triunfo en este torneo Apertura. El Globito se impuso en el estadio Salvador Bonanno por 99-97 al dueño de casa, Andes Talleres. El máximo anotador del encuentro fue Martín Irrutia con 21 tantos.
De esta forma, la escuadra que dirige Gustavo Noria, sumó su segundo triunfo. Cuatro jugadores superaron el doble dígito, como Irrutia, Gabriel Rivero (11), Ramiro Méndez (19), y Franco Ramiz (17). En Talleres, se destacaron Santiago Egas (21), y Nicolás Tapia (23).
Este domingo se completará la segunda ronda con el clásico esteño, entre Atlético Club San Martín y Rivadavia Básquet, desde las 20.30 en el estadio Esteban Costantini.