Contra quién juega el Deportivo Maipú en la reanudación del torneo de la Primera Nacional

Deportivo Maipú tras el paro del fútbol volverá a jugar de visitante. Lo hará ante Atlanta el lunes 16 de marzo a las 21, por la 5ta fecha de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú volverá a jugar de visitante ante Atlanta en la reanudación del torneo de la Primera Nacional.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Luego de postergarse la fecha 4 del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú volverá a jugar de visitante ante Atlanta. El Cruzado, tras el empate de visitante ante San Martín de Tucumán, se presentará en el estadio Don León Kolbovski (la cancha de Atlanta) el lunes 16 de marzo a partir de las 21.

alexis-matteo-dt-deportivo-maiipu
Alexis Mateo, el DT de el Deportivo Maipú, planifica el partido frente a Atlanta.

Deportivo Maipú en este parate aprovechó para recuperar a algunos jugadores y el equipo sumó minutos de fútbol ante el Atlético San Martín -jugaron los que habitualmente no son titulares- donde ganó por 2 a 0.

El equipo de Alexis Matteo ante Atlanta jugará su cuarto partido en el torneo de la Primera Nacional. El Cruzado arrancó con una derrota ante Agropecuario de visitante por 2 a 1, le ganó a Atlético de Rafaela 2 a 1 y viene de igualar de visitante 2 a 2 ante San Martín de Tucumán.

El elenco maipucino se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.

Deportivo Maipú jugará dos partidos seguidos en Mendoza

El Deportivo Maipú tras jugar con Atlanta de visitante, volverá a actuar de local ante Midland el domingo 22 desde las 19, por la 6ta fecha y luego será local en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz, el dom,ingo 29 desde las 17 en la fecha 7, en el interzonal, con ambas parcialidades.

Los próximos partidos del Deportivo Maipú.

La última vez que jugaron el Deportivo Maipú y Atlanta

La última vez que se enfrentaron, el Deportivo Maipú goleó por 3 a 0 a Atlanta de visitante y se clasificó al torneo Reducido buscando un ascenso a Primera. También el Cruzado logró un boleto para la Copa Argentina 2026.

Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone marcaron los goles del Cruzado en el encuentro que se disputó el 4 de octubre del año pasado.

