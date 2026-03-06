Contra quién juega el Deportivo Maipú en la reanudación del torneo de la Primera Nacional

Luego de postergarse la fecha 4 del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú volverá a jugar de visitante ante Atlanta. El Cruzado, tras el empate de visitante ante San Martín de Tucumán, se presentará en el estadio Don León Kolbovski (la cancha de Atlanta) el lunes 16 de marzo a partir de las 21.
Deportivo Maipú en este parate aprovechó para recuperar a algunos jugadores y el equipo sumó minutos de fútbol ante el Atlético San Martín -jugaron los que habitualmente no son titulares- donde ganó por 2 a 0.
El equipo de Alexis Matteo ante Atlanta jugará su cuarto partido en el torneo de la Primera Nacional. El Cruzado arrancó con una derrota ante Agropecuario de visitante por 2 a 1, le ganó a Atlético de Rafaela 2 a 1 y viene de igualar de visitante 2 a 2 ante San Martín de Tucumán.
El elenco maipucino se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.
Deportivo Maipú jugará dos partidos seguidos en Mendoza
El Deportivo Maipú tras jugar con Atlanta de visitante, volverá a actuar de local ante Midland el domingo 22 desde las 19, por la 6ta fecha y luego será local en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz, el dom,ingo 29 desde las 17 en la fecha 7, en el interzonal, con ambas parcialidades.
La última vez que jugaron el Deportivo Maipú y Atlanta