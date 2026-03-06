Contra quién juega el Deportivo Maipú en la reanudación del torneo de la Primera Nacional

El elenco maipucino se ubica octavo en la zona B con 4 unidades.

Deportivo Maipú jugará dos partidos seguidos en Mendoza

El Deportivo Maipú tras jugar con Atlanta de visitante, volverá a actuar de local ante Midland el domingo 22 desde las 19, por la 6ta fecha y luego será local en el Malvinas Argentinas frente a Godoy Cruz, el dom,ingo 29 desde las 17 en la fecha 7, en el interzonal, con ambas parcialidades.

Deportivo Maipú. Los próximos partidos del Deportivo Maipú.

La última vez que jugaron el Deportivo Maipú y Atlanta

La última vez que se enfrentaron, el Deportivo Maipú goleó por 3 a 0 a Atlanta de visitante y se clasificó al torneo Reducido buscando un ascenso a Primera. También el Cruzado logró un boleto para la Copa Argentina 2026.

Pío Bonacci, Juan Cruz Arno y Franco Saccone marcaron los goles del Cruzado en el encuentro que se disputó el 4 de octubre del año pasado.