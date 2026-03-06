Se realizará la 80ª edición de la Regata Internacional Vendimia en el Lago del Parque General San Martín

La tradicional Regata Internacional Vendimia

El presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, destacó la importancia de continuar impulsando esta competencia que ya forma parte de la identidad deportiva de la provincia. "La Regata Vendimia es una tradición muy importante para nuestro club y para el deporte mendocino. Cada año trabajamos para que sea una gran fiesta del remo y para recibir a deportistas de distintos lugares que llegan a competir y disfrutar de Mendoza", dijo.

regata-internacional-vendimia

"Este tipo de competencias permiten seguir fortaleciendo el remo, fomentar la participación de los jóvenes y mantener vivas las tradiciones deportivas que forman parte de la historia del Club Regatas, añadió.

Con una larga trayectoria dentro del calendario de actividades del club, la Regata Vendimia se ha transformado en un evento esperado tanto por los deportistas como por el público que cada año acompaña desde las orillas del lago.

regata-internacional-vendimia1

El programa de la Regata Internacional Vendimia