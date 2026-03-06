Se realizará la 80ª edición de la Regata Internacional Vendimia en el Lago del Parque General San Martín

Se realizará este domingo en el Lago del Parque la 80ª edición de la Regata Internacional Vendimia. Habrá más de 300 remeros de Argentina, Chile y Paraguay
La actividcad tendrá lugar el sábado y domingo. Los remeros, que representarán a 15 clubes, competirán en las embarcaciones Single, Doble Par, Cuatro y el majestuoso Ocho con timonel, en categorías que van desde Menores (14 años) hasta Seniors y Master, tanto en femenino como en masculino.
La Regata Vendimia es uno de los eventos más representativos del remo en la región y, con el paso de los años, se ha consolidado como una competencia que convoca tanto a deportistas federados como a jóvenes promesas de la disciplina. Además, el evento suele reunir a familias, socios y amantes del deporte que se acercan al lago para acompañar la jornada.
El presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, destacó la importancia de continuar impulsando esta competencia que ya forma parte de la identidad deportiva de la provincia. "La Regata Vendimia es una tradición muy importante para nuestro club y para el deporte mendocino. Cada año trabajamos para que sea una gran fiesta del remo y para recibir a deportistas de distintos lugares que llegan a competir y disfrutar de Mendoza", dijo.
"Este tipo de competencias permiten seguir fortaleciendo el remo, fomentar la participación de los jóvenes y mantener vivas las tradiciones deportivas que forman parte de la historia del Club Regatas, añadió.
Con una larga trayectoria dentro del calendario de actividades del club, la Regata Vendimia se ha transformado en un evento esperado tanto por los deportistas como por el público que cada año acompaña desde las orillas del lago.