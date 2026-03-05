El Clásico Vendimia Copa Canal 7 ya tiene sus favoritos para ganar el domingo en el Hipódromo de Mendoza

La edición 2026 del Clásico Vendimia Copa Canal 7, ya tiene su nutrida grilla de inscriptos, y de inmediato salieron los especialistas y analistas a elegir a su candidato para esta, la primera de las dos competencias más importantes del turf del Oeste del país.
Este domingo el Hipódromo de Mendoza estará inserto en el calendario de celebraciones vendimiales, ofreciendo la apasionante actividad hípica, de tanto arraigo en nuestro medio. Este clásico nació en 1957 y tuvo como ganador a Koigusa. Este es un clásico tradicional del turf en el país, y muy pocos caballos ganadores han hecho historia ganando más de una celebración, y el ganador del año pasado, Code Breaker, ganador en 2025, tratará de entrar en este selecto "olimpo".
El único ganador de dos ediciones consecutivas han sido: Concilio (1995/96). Pero Zumbón ganó en 1979 y 1981, y Farabute Toss se impuso en 1997 y 1999. El caso más raro de una definición fue en 1998, cuando, pese al photofinish, Farmaccista y Super Bubu no pudieron sacarse ventaja y se declaró empate.
Los candidatos a ganar el Clásico Vendimia Copa Canal 7 para los especialistas
Muchas publicaciones gráficas y digitales dan cobertura a la actividad del Hipódromo de Mendoza, y sus editores son reconocidos especialistas. Entre ellos han coincidido en un candidato, una especie de número puesto, y es Code Breaker, que correrá con el número 12 en el mandil. La consigna fue elegir: ganador, enemigo, y tapado (sport).
Especialista Favorito Enemigo Tapado
Fernando Gabrielli (El Relator- Noticias de Turf): Endo Verde Code Breaker The Gun
Sebastián Cutugno (Revista Alma Burrera y Radio): Code Breaker Endo Verde El Mau
Maximiliano Urquiza (Revista Pasión X El Turf): Code Breaker Endo Verde Tambaqui
Algunos conceptos:
Sebastián Cutugno: Code Breaker no corre desde el Patrono (ganador en 2025), pero es "el diferente", la gran figura de la reunión, el caballo del pueblo. Sobran contras. Vimos correr bien en el Vicente Dupuy (Hipódromo La Punta) a Endo Verde y El Mau, con ellos se puede hacer una combinada.
Maximiliano Urquiza: Por lo demostrado el año pasado, tanto en el Vendimia como en el Patrono, mi principal aspirante a quedarse con la victoria es Code Breaker. El gran enemigo que asoma es Endo Verde, que viene de realizar una buena gestión en el (Grand Prix) Vicente Dupuy del Hipódromo La Punta hace un par de semanas, donde me dio la impresión de que mereció mejor suerte tras sufrir serios contratiempos en la suelta. La gran sorpresa de la contienda puede ser Tambaqui, que llega precedido de buenas actuaciones en las luces y al que veo capaz de cumplir un muy buen papel.