El Clásico Vendimia Copa Canal 7 ya tiene sus favoritos para ganar el domingo en el Hipódromo de Mendoza

turf-clasico vendimia-endo verde-01 (2) Endo Verde. El alazán sanjuanino ya le ganó un "mano a mano" a Code Breaker y el tupungatino buscará revancha en el Clásico Vendimia Copa Canal 7.

Los candidatos a ganar el Clásico Vendimia Copa Canal 7 para los especialistas

Muchas publicaciones gráficas y digitales dan cobertura a la actividad del Hipódromo de Mendoza, y sus editores son reconocidos especialistas. Entre ellos han coincidido en un candidato, una especie de número puesto, y es Code Breaker, que correrá con el número 12 en el mandil. La consigna fue elegir: ganador, enemigo, y tapado (sport).

Especialista Favorito Enemigo Tapado

Fernando Gabrielli (El Relator- Noticias de Turf): Endo Verde Code Breaker The Gun

Sebastián Cutugno (Revista Alma Burrera y Radio): Code Breaker Endo Verde El Mau

Maximiliano Urquiza (Revista Pasión X El Turf): Code Breaker Endo Verde Tambaqui

Algunos conceptos:

Sebastián Cutugno: Code Breaker no corre desde el Patrono (ganador en 2025), pero es "el diferente", la gran figura de la reunión, el caballo del pueblo. Sobran contras. Vimos correr bien en el Vicente Dupuy (Hipódromo La Punta) a Endo Verde y El Mau, con ellos se puede hacer una combinada.

Maximiliano Urquiza: Por lo demostrado el año pasado, tanto en el Vendimia como en el Patrono, mi principal aspirante a quedarse con la victoria es Code Breaker. El gran enemigo que asoma es Endo Verde, que viene de realizar una buena gestión en el (Grand Prix) Vicente Dupuy del Hipódromo La Punta hace un par de semanas, donde me dio la impresión de que mereció mejor suerte tras sufrir serios contratiempos en la suelta. La gran sorpresa de la contienda puede ser Tambaqui, que llega precedido de buenas actuaciones en las luces y al que veo capaz de cumplir un muy buen papel.