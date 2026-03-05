Dejó Boca, anunció su retiro y rompió el silencio contra Riquelme: "Hablás solo si él quiere"

Cristian Lema y su decisión de colgar los botines

Cristian Lema visitó el programa de Locos por la Redonda y allí dio a conocer la inesperada noticia: "Ya me acomodé un poco en Puerto Madryn. La decisión está tomada. Tenía ganas de estar en mi casa con mi familia".

"Tenía oportunidades para seguir jugando en el país y afuera también. Algunos que jugarán la Copa Libertadores. Tenía equipos importantes la verdad, pero fue una decisión personal. Mucho tiene que ver la familia. Mis hijas tienen una edad en la que necesitan estar tranquilas", contó el ahora exjugador.

Sobre cómo fue masticando la decisión, reveló: "Mi último tiempo en Boca aceleró la decisión. La tomé antes de diciembre. Estoy en una etapa que hay que afrontarla, todos los jugadores la van a pasar. Por ahí uno no está preparado para eso, pero hay que saber cuál es el momento de cambiar".

"No fue una decisión por el físico. Sé que puedo seguir jugando. Pero cuando la cabeza dice basta, no tiene sentido seguir", cerró Lema.

Sus dardos a Juan Román Riquelme

Como no podía ser de otra manera, una de las primeras preguntas que recibió fue sobre Juan Román Riquelme, actual presidente y máximo ídolo de la institución quien en el último tiempo ha estado en el centro de la tormenta.

"El mundo Boca es complicado. Es un club grande, pero estando adentro se nota más. Te lo hacen sentir todos los días. Tenés que ser muy precavido en un montón de cosas. Hace tiempo lo que vende es Boca. Se habla 22 horas de Boca y dos horas de los demás. Mayormente mal, porque parece que es lo que vende", inició.

A la hora de hablar sobre Riquelme, no dudó: "Boca no está bien desde hace tiempo. Desde que Juan Román Riquelme asumió el club no ha podido ganar. Yo cumplí un sueño. Había tenido oportunidades antes, pero tomé otras decisiones. Más allá de cómo terminó, lo volvería a elegir. Es lo que yo quería".

“La relación con él era la que tienen todos, nula. No tenés relación con él. Lo ves, sí. Hablás si él quiere hablar porque si no, no hablás. Va muy poco a los entrenamientos, básicamente nada te diría. Va en momentos específicos, en alguna derrota dura o un mal momento, no es que está en el día a día. Habla con ciertos jugadores, puede ser con los referentes o alguno que él quiera. Después no mucho más”, finalizó Lema.