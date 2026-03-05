Netflix ha creado un catálogo de series y películas caracterizado por tener una gran variedad de ofertas para los suscriptores. Una serie lleva dos años disponible en la plataforma, y si bien siempre le ha ido bien en reproducciones, durante el 2026 se ha transformado en la oferta coreana más elegida, teniendo sólo 16 capítulos y una imperdible historia dramática: La reina de las lágrimas.
La serie coreana de Netflix que es la más vista del 2026 con 16 capítulos
Las series y películas de producción coreana son furor dentro de Netflix, y este es uno de los relatos más destacados del 2026
Las series y películas de producción asiática se han convertido en la mayor tendencia dentro de Netflix en el último año y medio, con historias muy destacadas en el género dramático y romántico. Esta serie está opacando por escándalo a todas las ofertas provenientes de Corea, siendo de las más recomendadas en la plataforma.
La serie superó a la aclamada oferta coreana, que también arrasa dentro de Netflix, Aterrizaje de emergencia en tu corazón como el drama con mayor audiencia en la historia de la televisión coreana. Desde su llegada hace dos años, se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la historia de los K-dramas, rompiendo récords de audiencia que parecían inalcanzables.
La química que existió entre los protagonistas de la serie de Netflix fue tan natural que circularon rumores de romance en la vida real durante toda la emisión en la televisión asiática. Además hay que saber que se trata de una producción sumamente costosa, y es que se estima que tuvo un presupuesto de aproximadamente 40 mil millones de wones, y se refleja en la ropa de los actores, como también en los efectos.
Netflix incorporó a esta serie su catálogo de series y películas en el 2024, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma en lo que va del 2026.
Netflix: de qué trata la serie La reina de las lágrimas
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos que batió récords, La reina de las lágrimas centra su historia en: "La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una crisis conyugal. Pero, milagrosamente, el amor vuelve a florecer".
La serie ha logrado convertirse en una de las ofertas coreanas con más visitas en Netflix en lo que va del año.
Netflix: reparto de la serie La reina de las lágrimas
- Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo
- Kim Ji-won como Hong Hae-in
- Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung
- Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol
- Lee Joo-bin como Cheon Da-hye
- Kim Kap-soo como Hong Man-dae
- Lee Mi-sook como Moh Seul-hee
- Jung Jin-young como Hong Beom-jun
- Na Young-hee como Kim Seon-hwa
- Kim Jung-nan como Hong Beom-ja
- Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan
- Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae
- Yoon Bo-mi como Secretaria Na
Dónde ver la serie La reina de las lágrimas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.
- España: La reina de las lágrimas se puede ver en Netflix.