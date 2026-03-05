La serie coreana de Netflix que es la más vista del 2026 con 16 capítulos

La química que existió entre los protagonistas de la serie de Netflix fue tan natural que circularon rumores de romance en la vida real durante toda la emisión en la televisión asiática. Además hay que saber que se trata de una producción sumamente costosa, y es que se estima que tuvo un presupuesto de aproximadamente 40 mil millones de wones, y se refleja en la ropa de los actores, como también en los efectos.

Netflix incorporó a esta serie su catálogo de series y películas en el 2024, y desde entonces, es uno de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma en lo que va del 2026.

Netflix: de qué trata la serie La reina de las lágrimas

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 16 capítulos que batió récords, La reina de las lágrimas centra su historia en: "La reina de las tiendas departamentales y su esposo —que proviene de un pequeño pueblo— atraviesan una crisis conyugal. Pero, milagrosamente, el amor vuelve a florecer".

La serie ha logrado convertirse en una de las ofertas coreanas con más visitas en Netflix en lo que va del año.

Netflix: reparto de la serie La reina de las lágrimas

Kim Soo-hyun como Baek Hyun-woo

Kim Ji-won como Hong Hae-in

Park Sung-hoon como Yoon Eun-sung

Kwak Dong-yeon como Hong Soo-cheol

Lee Joo-bin como Cheon Da-hye

Kim Kap-soo como Hong Man-dae

Lee Mi-sook como Moh Seul-hee

Jung Jin-young como Hong Beom-jun

Na Young-hee como Kim Seon-hwa

Kim Jung-nan como Hong Beom-ja

Jeon Bae-soo como Baek Doo-kwan

Hwang Young-hee como Jeon Bong-ae

Yoon Bo-mi como Secretaria Na

Dónde ver la serie La reina de las lágrimas, según la zona geográfica