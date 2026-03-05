Netflix se luce con la comedia turca que te hará reír y enamorarte

Netflix: de qué trata la película turca Y ella dijo quizás

En De Hamburgo a Estambul, Mavi, criada en Alemania, descubre que pertenece a una rica dinastía turca, lo que la sumerge en un mundo de opulencia y tradiciones desconocidas para ella.

La historia gira en torno a Mavi, una joven alemana que viaja a Turquía con su prometido. Allí descubre que pertenece a una familia adinerada, lo que cambia por completo su perspectiva sobre su identidad y su futuro.

Mientras navega entre lujos y expectativas familiares, su relación sentimental se ve puesta a prueba por diferencias culturales y secretos del pasado.

Mavi deberá encontrar un equilibrio entre su identidad occidental y las raíces que ahora buscan su lugar, enfrentánndose desafíos que la harán crecer y redefinir su vida.

Netflix: reparto de la película turca Y ella dijo quizás

Beritan Balci en el papel de Mavi

Sinan Güleç como Can

Serkan Çayoglu como Kent

Meral Perin como Yadigar

Anja Karmanski como Caroline Mehnert

Berke Cetin como Musa Yilmaz

Cansu Tosun como Leyla

Tráiler de la película Y ella dijo quizás

