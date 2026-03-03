Netflix tiene la grandiosa película basada en hechos reales con Mario Casas que impacta. El único español que dio testimonio en el histórico juicio de Núremberg, se trata de El fotógrafo de Mauthausen.
Netflix: Mario Casas impacta con la película española basada en crudos hechos reales
Netflix tiene la grandiosa película basada en hechos reales con Mario Casas que impacta. El único español que dio testimonio en el histórico juicio de Núremberg
Basada en la historia de Francesc Boix, el español que documentó los horrores de los campos de concentración nazis.
El fotógrafo de Mauthausen, protagonizada por Mario Casas. Una película que cuenta la fascinante historia de Francesc Boix, un fotógrafo español preso en el campo de concentración austríaco que arriesgó su vida para sacar unos negativos que mostraron toda la crueldad del campo.
En Mauthausen, el prisionero y fotógrafo Francesc Boix (Mario Casas) arriesga su vida ocultando negativos que prueban los crímenes nazis. Su valentía permitirá que esas imágenes sean clave en los juicios de Núremberg.
Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis en el infierno del campo de concentración austríaco.
Netflix: de qué trata la película española El fotógrafo de Mauthausen
Francesc Boix (Mario Casas) es un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico del campo de concentración de Mauthausen. Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la organización clandestina.
Boix arriesgará su vida para poner en marcha un plan: la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo las atrocidades cometidas por los nazis en ese campo de concentración.
Miles de imágenes que muestran desde dentro el horror cotidiano de un sistema perverso. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo.
Netflix: reparto de la película española El fotógrafo de Mauthausen
- Mario Casas
- Alain Hernández
- Macarena Gómez
- Richard Von Weyden
Tráiler de la película El fotógrafo de Mauthausen
Dónde ver la película española El fotógrafo de Mauthausen, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El fotógrafo de Mauthausen se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El fotógrafo de Mauthausen se puede ver en Netflix.
- España: la película El fotógrafo de Mauthausen se puede ver en Netflix.