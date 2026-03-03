Netflix: Mario Casas impacta con la película española basada en crudos hechos reales

En Mauthausen, el prisionero y fotógrafo Francesc Boix (Mario Casas) arriesga su vida ocultando negativos que prueban los crímenes nazis. Su valentía permitirá que esas imágenes sean clave en los juicios de Núremberg.

Netflix: de qué trata la película española El fotógrafo de Mauthausen

Miles de imágenes que muestran desde dentro el horror cotidiano de un sistema perverso. Las fotografías que Boix y sus compañeros lograron salvar fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. Boix fue el único español que asistió como testigo.

Netflix: reparto de la película española El fotógrafo de Mauthausen

Tráiler de la película El fotógrafo de Mauthausen

Dónde ver la película española El fotógrafo de Mauthausen, según la zona geográfica