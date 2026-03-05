Prime Video y la nueva serie inspirada en una de las historias más famosas del mundo

El joven Sherlock El joven Sherlock (Young Sherlock) tiene ocho episodios llenos de intriga, misterio y acción.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"De Guy Ritchie, presencia la legendaria historia del origen de Sherlock Holmes en este irreverente misterio lleno de acción que sigue las primeras aventuras del icónico detective", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La serie gira en torno a los comienzos de Sherlock Holmes, que a sus 19 años estudia en la Universidad de Oxford en 1870, y todavía no es el gran detective que será en un futuro. Es directo, sin filtros, y carece de disciplina. Sin embargo, un asesinato en Oxford pone en peligro la libertad de Holmes, así que se propone resolver su primer misterio, que lo llevará a convertirse en el residente más reconocido de Baker Street.

Young Sherlock Holmes La serie británica fue creada por Matthew Parkhill.

Se trata de un irreverente misterio cargado de acción que sigue las primeras aventuras del famosoo detective. Sherlock se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso revela una conspiración que abarca todo el mundo, culminando en un enfrentamiento explosivo que cambia su vida para siempre.

Tráiler de El joven Sherlock

Elenco