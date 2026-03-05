Prime Video renueva su biblioteca practicamente todas las semanas, y esta vez sorprendió a los usuarios con su último lanzamiento. El miércoles 4 de marzo se estrenó El joven Sherlock (Young Sherlock), una serie que tiene ocho capítulos y busca reinventar el origen del icónico detective, mostrando sus primeros pasos.
Prime Video y la nueva serie inspirada en una de las historias más famosas del mundo
La reciente producción de Prime Video propone una relectura de los años formativos del célebre detective creado por Arthur Conan Doyle
Se trata de una adaptación de la serie de libros El joven Sherlock Holmes de Andrew Lane, que a su vez son una parodia de las historias originales de Sherlock Holmes escritas por Arthur Conan Doyle. Está ambientada en la Inglaterra victoriana y centrada en la primera gran investigación del protagonista.
Holmes ha sido uno de los personajes más adaptados de la literatura universal. Ahora, en esta nueva serie el joven Sherlock se expone la adolescencia y juventud del protagonista, presentado su lado carismático, brillante y rebelde, todavía sin convertirse en el detective metódico y cerebral consagrado.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"De Guy Ritchie, presencia la legendaria historia del origen de Sherlock Holmes en este irreverente misterio lleno de acción que sigue las primeras aventuras del icónico detective", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La serie gira en torno a los comienzos de Sherlock Holmes, que a sus 19 años estudia en la Universidad de Oxford en 1870, y todavía no es el gran detective que será en un futuro. Es directo, sin filtros, y carece de disciplina. Sin embargo, un asesinato en Oxford pone en peligro la libertad de Holmes, así que se propone resolver su primer misterio, que lo llevará a convertirse en el residente más reconocido de Baker Street.
Se trata de un irreverente misterio cargado de acción que sigue las primeras aventuras del famosoo detective. Sherlock se ve envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad. Su primer caso revela una conspiración que abarca todo el mundo, culminando en un enfrentamiento explosivo que cambia su vida para siempre.
Tráiler de El joven Sherlock
Elenco
- Hero Fiennes Tiffin es Sherlock Holmes.
- Zine Tseng como la princesa Gulun Shou'an.
- Dónal Finn como el James Moriarty.
- Joseph Fiennes interpreta a Silas Holmes.
- Natascha McElhone como Cordelia Holmes.