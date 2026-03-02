Sydney Sweeney desborda pasión en una película muy subida de tono

The Voryeurs comienza con la adorable pareja Pippa (Sydney Sweeney) y Thomas (Justice Smith) mudándose a su primer apartamento juntos y comenzando una emocionante nueva vida juntos.

Pronto descubren que a sus guapos vecinos les gusta tener sexo con las gafas de sol abiertas a la vista de cualquiera que quiera mirar, y Pippa y Thomas, a pesar de discutir sobre si deberían o no, se encuentran observando con frecuencia y excitándose sexualmente mientras lo hacen.

Todo es inofensivo, hasta que espían al marido, un fotógrafo profesional, teniendo sexo con otras mujeres durante el día mientras su esposa no está. También la maltrata físicamente cuando ella lo acusa de serle infiel.

Prime Video: de qué trata la película The Voyeurs

Pippa (Sydney Sweeney), una oftalmóloga y Thomas (Justice Smith), un musicalizador de comerciales, se mudan a un departamento, dando el siguiente paso a su relación de pareja.

voyeurs

El departamento tiene vista al edificio de enfrente, algo que genera curiosidad en la pareja, ya que empiezan a observar el apartamento (sin cortinas) de un fotógrafo que tiene frecuentes relaciones sexuales, tanto con su pareja, como con las modelos que invita a su estudio.

Aunque para Thomas es simple entretenimiento, debido a la escasez de trabajo, para Pippa este juego, comienza a afectarle en su vida personal, llegando a obsesionarse con lo que ve, escucha y fantasea cada vez que mira la ventana de al frente.

Prime Video: reparto de la película The Voyeurs

Sydney Sweeney como Pippa

El juez Smith como Thomas

Ben Hardy como Seb

Natasha Liu Bordizzo como Julia

Katharine King como Ari

Tráiler de la película The Voyeaurs