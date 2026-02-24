Prime Video tiene el documental de Paul McCartney que muestra sus pasos tras separarse de The Beatles

Prime Video acaba de estrenar un documantal que es un joya histórica, el docuserie que muestra los pasos de Paul MacCartney tras separarse de The Beatles.
Man on the Run, el documental más íntimo y revelador sobre la vida del músico británico tras la separación de The Beatles. Este proyecto cinematográfico no es solo una retrospectiva musical, sino una crónica de superación, reinvención y arte que marca una nueva etapa en la narrativa del ícono viviente de la música contemporánea.
El título una referencia directa al emblemático álbum Band on the Run de su banda Wings simboliza ese momento en que Paul McCartney se vio “en fuga” del legado de The Beatles para forjar su propio camino.
La película profundiza en sus luchas internas, sus retos personales y la construcción de una nueva vida junto a su esposa Linda, con quien formó Wings y enfrentó los escépticos de la industria musical en los años setenta.
Lleva a los espectadores a un viaje íntimo a través de la extraordinaria vida de Paul McCartney tras la separación de Los Beatles y la formación de Wings con su esposa, Linda.
Del director ganador de un Óscar Morgan Neville, la película narra la trayectoria de la carrera en solitario de Paul McCartney mientras se enfrenta a innumerables retos y crea nueva música para definir una nueva década.
Gracias al acceso sin precedentes a imágenes inéditas y materiales de archivo poco comunes, el documental captura la transformadora era post-Beatles de Paul a través de una lente única y vulnerable.
Prime Video: de qué trata el documental Man on the Run
El documental no solo explora su evolución como músico, sino también revela momentos de vulnerabilidad, su enfoque creativo en un mundo que aún lo miraba como “el Beatle que se atrevió a seguir solo” y la manera en que convirtió adversidad en inspiración para una etapa fructífera de su carrera.
Con una narrativa profunda y un ritmo emotivo, Paul McCartney: Man on the Run se perfila como uno de los estrenos más esperados del año para amantes de la música, cinéfilos y nuevas generaciones que desean conocer al hombre detrás del mito.