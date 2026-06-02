Para muchas personas Yellowstone es una de las mejores series de los últimos años, no solo porque cuenta con el protagónico de Kevin Costner, sino porque además su trama involucra política, historia y conflictos familiares.
Rancho Dutton: de qué trata y por qué puede ser mejor que Yellowstone
La secuela de Yellowstone cautiva a millones de personas en todo el mundo. A continuación te contamos de qué trata
Sin embargo, tras el fin de Yellowstone, su creador Taylor Sheridan decidió apostar por una secuela que ya está dando que hablar debido a que rompió récords con más de 16 millones de visualizaciones: Rancho Dutton.
¿De qué trata la serie Rancho Dutton?
"Rip Wheeler y Beth Dutton lo arriesgan todo por una nueva vida en el sur de Texas, pero la promesa de construir un futuro lejos de los fantasmas de Yellowstone choca rápidamente con duras nuevas realidades y un rancho rival que no se detendrá ante nada para proteger su imperio", es la sinopsis de esta serie.
Reparto
- Kelly Reilly como Beth Dutton
- Cole Hauser como Rip Wheeler
- Finn Little como Carter
- Juan Pablo Raba como Joaquin
- Jai Courtney como Rob-Will
- J.R. Villarreal como Azul
- Marc Menchaca como Zachariah
- Natalie Alyn Lind como Oreana
- Ed Harris como Everett McKinney
- Annette Bening como Beulah Jackson
Rancho Dutton recupera bastante de la esencia de Beth, que había quedado perdida en el final de Yellowstone. Además, desde los primeros episodios de esta serie quedamos cautivados con la tensión, con una escala cinematográfica y con la sensación de que se termina un ciclo (el de Yellowstone).
Otro punto a tener en cuenta es que Rancho Dutton presenta al personaje de Beulah Jackson como una amenaza sólida desde el inicio, aportando una dirección clara para la historia.
Además, debemos recordar que gran parte del encanto de Yellowstone estaba en su voz propia, la cual reflejaba un equilibrio entre lo exagerado y lo emocionalmente creíble. Rancho Dutton parece haber entendido esa fórmula del éxito, sabiendo reproducirlo incluso en sus diálogos más simples.