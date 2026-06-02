Rancho Dutton: de qué trata y por qué puede ser mejor que Yellowstone

Embed - Trailer Oficial: Peace | Rancho Dutton | Paramount+

Reparto

Kelly Reilly como Beth Dutton

Cole Hauser como Rip Wheeler

Finn Little como Carter

Juan Pablo Raba como Joaquin

Jai Courtney como Rob-Will

J.R. Villarreal como Azul

Marc Menchaca como Zachariah

Natalie Alyn Lind como Oreana

Ed Harris como Everett McKinney

Annette Bening como Beulah Jackson

Rancho Dutton recupera bastante de la esencia de Beth, que había quedado perdida en el final de Yellowstone. Además, desde los primeros episodios de esta serie quedamos cautivados con la tensión, con una escala cinematográfica y con la sensación de que se termina un ciclo (el de Yellowstone).

Otro punto a tener en cuenta es que Rancho Dutton presenta al personaje de Beulah Jackson como una amenaza sólida desde el inicio, aportando una dirección clara para la historia.

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Además, debemos recordar que gran parte del encanto de Yellowstone estaba en su voz propia, la cual reflejaba un equilibrio entre lo exagerado y lo emocionalmente creíble. Rancho Dutton parece haber entendido esa fórmula del éxito, sabiendo reproducirlo incluso en sus diálogos más simples.