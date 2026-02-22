Prime Video: Liam Neeson arrasa con la película de acción que cautivó al mundo

Kenan Khoury contratará los servicios del detective, pues desea vengar la muerte de su mujer, secuestrada y asesinada a manos de un grupo de traficantes de drogas, conocidos por torturar y mutilar a sus víctimas.

Matt se lanzará a la búsqueda de los asesinos en los bajos fondos de Brooklyn, contando con la ayuda de dos genios informáticos, un joven callejero y Elaine Mardell, una amiga prostituta.

Prime Video: de qué trata la película Un paseo entre las tumbas

Matt Scudder (Liam Neeson), antiguo detective del Departamento de Policía de Nueva York, es un alcohólico en fase de recuperación perseguido por los remordimientos y con muchas cuestiones pendientes.

Cuando una serie de secuestros que tienen como objetivo a los principales narcotraficantes de la ciudad desembocan en espeluznantes asesinatos, el líder de los narcos convence a Scudder para que encuentre a los culpables de la muerte de su mujer.

Trabajando como detective privado sin licencia, Matt ve lo que la policía no puede ver, y transita por los lugares que más temen.

Operando al margen de la ley para localizar a los responsables de tales atrocidades, Scudder camina entre las sombras por un filo que puede convertirle a él mismo en un monstruo.

Prime Video: reparto de la película Un paseo por las tumbas

Liam Neeson

Maurice Compte

Patrick MacDade

Luciano Acuña Jr.

Hans Marrero

Laura Birn

David Harbaur

Tráiler de la película Un paseo por las tumbas