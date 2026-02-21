Prime Video y la película coreana que te hará remover fibras sensibles

pelicula coreana Las Primeras Historias de Amor es dirigida por Lee Eun-hee.

A continuación, te contamos de qué trata la película coreana Las Primeras Historias de Amor con un guion de Lee Eun-hee. Si te gusta, la puedes agregar en tu lista de favoritos.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Personas que recuerdan sus primeras historias de amor mientras escuchan historias de amor en la radio. Durante una transmisión en vivo, un DJ de radio recibe una carta que comparte historias de un pueblo de pescadores hace 23 años", revela la sinopsis de Prime Video.

La película se centra en diferentes personas recordando sus primeras historias de amor mientras escuchan las historias de amor de otros en la radio. Durante una emisión en directo, un DJ recibe una carta que comparte historias de hace 23 años de un pueblo pesquero. En una de esas historias un chico inocente se enamora de una chica que tiene muchas cicatrices emocionales.

k drama La película es protagonizada por Do Kyung-soo y Kim So-hyun.

El largometraje explora esta experiencia universal, conectando con la experiencia humana de una manera profunda. Nos recuerda la vulnerabilidad y la valentía que implica abrir el corazón por primera vez.

Elenco