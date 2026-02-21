Las producciones coreanas se han convertido en las más populares en el catálogo creciente de Prime Video. Y lo es por una buena razón, la biblioteca de series y películas del país oriental no solamente profundizan con habilidad en todo tipo de géneros, sino también resultan divertidas y atrapantes.
Prime Video y la película coreana que te hará remover fibras sensibles
En esta ocasión, nos sumergimos en una historia de amor que logra capturar la esencia pura y la intensidad del primer romance. La película en cuestión se llama Las Primeras Historias de Amor y se estrenó en Corea del Sur en 2016.
Este largometraje emerge como una historia que busca entretenernos, pero también pretende remover fibras sensibles y recordar la primera vez que sentimos mariposas en el estómago. El primer amor suele marcar nuestras vidas, para bien o para mal, sobre todo porque conectamos emocionalmente con alguien y descubrimos cómo se siente amar con fuerzas.
A continuación, te contamos de qué trata la película coreana Las Primeras Historias de Amor con un guion de Lee Eun-hee. Si te gusta, la puedes agregar en tu lista de favoritos.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Personas que recuerdan sus primeras historias de amor mientras escuchan historias de amor en la radio. Durante una transmisión en vivo, un DJ de radio recibe una carta que comparte historias de un pueblo de pescadores hace 23 años", revela la sinopsis de Prime Video.
La película se centra en diferentes personas recordando sus primeras historias de amor mientras escuchan las historias de amor de otros en la radio. Durante una emisión en directo, un DJ recibe una carta que comparte historias de hace 23 años de un pueblo pesquero. En una de esas historias un chico inocente se enamora de una chica que tiene muchas cicatrices emocionales.
El largometraje explora esta experiencia universal, conectando con la experiencia humana de una manera profunda. Nos recuerda la vulnerabilidad y la valentía que implica abrir el corazón por primera vez.
Elenco
- Do Kyung-soo
- Kim So-Hyun
- Yeon Joon-seok
- Lee Da-wit
- Ju Da-Yeong