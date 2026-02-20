La Libertad Avanza pidió expulsar a la diputada K que trató de frenar la reforma laboral

Fue cuando desenchufó los cables del escritorio de uno de los taquígrafos que tomaba nota detallada de las exposiciones de los senadores que votaron la reforma laboral por 135 a 115.

Desde La Libertad Avanza promueven la expulsión y una denuncia penal contra Carignano. Para echarla se precisan las 2/3 partes del Senado.