La Libertad Avanza pidió expulsar a la diputada K que trató de frenar la reforma laboral

El oficialismo puso en la mira a Florencia Carignano, que perturbó la sesión del Senado que avaló la reforma laboral cuando irrumpió en el trabajo de un taquígrafo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Florencia Carignano, diputada nacional K y ex directora de Migraciones de la gestión de Alberto Fernández, arriesga la expulsión del Congreso Nacional por haber atentado en el desarrollo de la sesión que el jueves aprobó la reforma laboral.

Fue cuando desenchufó los cables del escritorio de uno de los taquígrafos que tomaba nota detallada de las exposiciones de los senadores que votaron la reforma laboral por 135 a 115.

Desde La Libertad Avanza promueven la expulsión y una denuncia penal contra Carignano. Para echarla se precisan las 2/3 partes del Senado.

Florencia-Carignano-Directora-de-Migraciones.jpg
Florencia Carignano, en la pandemia, cuando era funcionaria K de Alberto Fern&aacute;ndez. Ahora, como legisladora, arm&oacute; un esc&aacute;ndalo en el Senado nacional.&nbsp;

Florencia Carignano, en la pandemia, cuando era funcionaria K de Alberto Fernández. Ahora, como legisladora, armó un escándalo en el Senado nacional.

A través de un comunicado, desde LLA acusaron a la legisladora K de haber cometido “actos de sabotaje ilegales” que "afectaron el normal funcionamiento del Congreso".

Los videos del momento en que Carignano desconectaba los dispositivos electrónicos son las pruebas que esgrimen como elementos incontrastables.

El Gobierno aseguró que la legisladora nacional K y el kirchnerismo “no están interesados en el debate parlamentario” sino en “imponer sus ideas mediante la violencia”.

