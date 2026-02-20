Tras la reforma laboral, sigue la rosca política por el cierre de las sesiones extraordinarias

manuel adorni Manuel Adorni, espada política de Javier Milei, sigue en contacto con el Congreso.

Tras la reforma laboral, así se perfila la estrategia oficialista

Se darán cita en las oficinas ubicadas en la planta baja de Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Podría ser de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien el Presidente le atribuyó el triunfo legislativo luego de que la Cámara de Diputados conquistara el jueves la media sanción del proyecto de “Modernización” Laboral.

En agenda, para el martes próximo, la gestión retomará la actividad supeditada hasta entonces al desenlace legislativo con una reunión de Gabinete, la primera del 2026, para discutir los objetivos principales que componen la hoja de ruta de este año.

No se descarta la asistencia del presidente Javier Milei en ese encuentro ampliado.

Javier Milei Javier Milei, de gira en Estados Unidos.

El temario estará integrado por las claves de cada cartera, que serán reveladas por el propio mandatario durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas del domingo 1 de marzo.

Mientras tanto, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario, tras la media sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.

El texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.