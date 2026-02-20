Prime Video tiene un repertorio importante de series, películas y documentales. Desde comedias románticas, títulos de acción, suspenso o ciencia ficción, hay opciones para todos los gustos. Además, los usuarios tienen la opción de descargar los títulos para verlos sin conexión.
Prime Video: el romance apasionado e inspirador que fue nominado en los Golden Globes
La película está ambientada en Francia de finales del siglo XVIII y cuenta la historia de un romance prohibido. Se estrenó en 2019 y ahora se puede ver en Prime Video
En esta ocasión, traemos para recomendar un largometraje que cuenta la historia de un romance prohibido y se titula Retrato de una mujer en llama (Portrait de la jeune fille en feu). Se trata de una película francesa que se estrenó en 2019, bajo la dirección de Céline Sciamma, la realizadora de Tomboy.
El film fue seleccionado para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2019. La película ganó la Palma Queer en Cannes, convirtiéndose en la primera película dirigida por una mujer en ganar el premio. Además, fue nominada en los Golden Globes del mismo año.
Prime Video: ¿de qué trata el film?
"En Francia, a finales del siglo XVIII, una condesa le encarga a la pintora Marianne el retrato de bodas de su hija, Héloïse. Con instrucciones de completar el retrato en secreto, Marianne finge ser su dama de compañía, pero la intimidad y la atracción comienzan a florecer entre ambas mujeres", revela la sinopsis de Prime Video.
La película comienza cuando Marianne está dando una clase de pintura, posando para sus alumnas, cuando ve un cuadro que la perturba. "¿Cómo se titula?", dice una de ellas. "Retrato de una mujer en llamas", dice, mientras la visión de la obra hace que viaje al pasado, a la vez que lo hace el espectador.
Entonces vemos que llega en barca a una isla. La han contratado para que pinte un retrato. Ahí conoce a Héloïse, una joven de la nobleza francesa del siglo XVIII que acaba de salir de un convento y se ve obligada a casarse por su madre.
Antes de la boda, y siguiendo las costumbres de la época, tiene que enviar un retrato a su prometido. Para hacerlo se contrata a Marianne, experta en este género. Pero la artista antes tiene que aceptar una condición: hacerse pasar por acompañante para que Héloïse no sepa el motivo de su presencia.
Tráiler
Reparto
- Noémie Merlant como Marianne.
- Adèle Haenel es Héloïse.
- Luàna Bajrami como Sophie.
- Valeria Golino interpreta a La Condesa.