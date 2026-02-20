Prime Video: el romance apasionado e inspirador que fue nominado en los Golden Globes

Retrato de una mujer en llamas Esta película retrata un romance apasionado e inspirador.

Prime Video: ¿de qué trata el film?

"En Francia, a finales del siglo XVIII, una condesa le encarga a la pintora Marianne el retrato de bodas de su hija, Héloïse. Con instrucciones de completar el retrato en secreto, Marianne finge ser su dama de compañía, pero la intimidad y la atracción comienzan a florecer entre ambas mujeres", revela la sinopsis de Prime Video.

La película comienza cuando Marianne está dando una clase de pintura, posando para sus alumnas, cuando ve un cuadro que la perturba. "¿Cómo se titula?", dice una de ellas. "Retrato de una mujer en llamas", dice, mientras la visión de la obra hace que viaje al pasado, a la vez que lo hace el espectador.

dos mujeres en la playa La historia está inspirada en finales del siglo XVIII.

Entonces vemos que llega en barca a una isla. La han contratado para que pinte un retrato. Ahí conoce a Héloïse, una joven de la nobleza francesa del siglo XVIII que acaba de salir de un convento y se ve obligada a casarse por su madre.

Antes de la boda, y siguiendo las costumbres de la época, tiene que enviar un retrato a su prometido. Para hacerlo se contrata a Marianne, experta en este género. Pero la artista antes tiene que aceptar una condición: hacerse pasar por acompañante para que Héloïse no sepa el motivo de su presencia.

