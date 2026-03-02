Bridgerton: ¿apareció Manuel Belgrano en la serie de Netflix?

Belgrano llegó a Londres en mayo de 1815 y permaneció allí hasta finales de ese mismo año. No fue un viaje de placer, sino una misión de urgencia encargada por el Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En la diplomacia del siglo XIX, las decisiones no solo se tomaban en despachos, sino en las cenas, salones de té y, por supuesto, en los bailes de gala. Asistir a estos eventos era parte de su "trabajo" para codearse con la aristocracia británica y los embajadores de otras potencias. Por lo tanto, es probable que un personaje como Belgrano haya formado parte de un baile como los que vemos en Bridgerton.

Bridgerton Sophie y Benedict, los protagonistas de la cuarta temporada de Bridgerton.

En aquel entonces, habría sido normal ver a Belgrano vestido al estilo "Dandy" impuesto por figuras como Beau Brummell: pantalones ajustados, botas altas, camisas de cuello alto con elaborados pañuelos (corbatines) y casacas de corte impecable.

Además, en 1815 el vals se estaba volviendo la sensación en Londres (aunque todavía era considerado un poco "escandaloso" por el contacto físico). Belgrano, siendo un hombre culto y refinado, seguramente sabía bailarlo y habría estado en un mismo salón con Sophie y Benedict, y con toda la familia Bridgerton.