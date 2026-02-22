La reforma laboral apunta al futuro, no al pasado

bridgerton tmeporada 4.jpg En Bridgerton 4, las amas de llaves y las criadas que eran muy buenas en su trabajo y muy capacitadas, tenían un salario cada vez más alto.

Describo este contexto para mostrar que, aún en un mercado con distorsiones, intromisiones estatales, privilegios dados por los gobiernos, salarios bajos (debido a que mucha gente de golpe llegó a un mercado que no podía incluirlos a todos de inmediato con el anterior nivel de salarios), las amas de llaves y las criadas que eran muy buenas en su trabajo y muy capacitadas, tenían un salario cada vez más alto.

Si bien la nobleza tenía un “acuerdo implícito” de cuánto pagarles, bastó que una familia decidiera pagar algo más, y el mercado comenzara a subir solito el salario de aquellas que eran las mejores; sin sindicatos, sin leyes de “derechos adquiridos” (en realidad son abusos adquiridos), sin populistas. La asimetría cambió de lugar sin necesidad de leyes.

El mercado libre siempre eleva el salario de los empleados

El mercado libre siempre eleva el salario de los empleados y baja el de los trabajadores. Tanto la ley laboral anterior (aunque al momento de escribir esta columna todavía vigente) como el artículo 14 bis de la CN, son creadores de pseudo-derechos. Recordemos que para que un derecho sea tal, es necesario que no implique la obligación de dar por parte de otro.

Si una ley establece que una persona tiene derecho de tener una casa, el gobierno para poder cumplir con esa ley, deberá sacarle vía impuestos los recursos a otro para hacer la casa. Esto claramente no es un “derecho adquirido”, sino que es una “expoliación adquirida” por quien debe poner el dinero de manera compulsiva. Como señalaba Bastiat, cuando la ley va contra los derechos, las personas tienen la disyuntiva de qué acatar: si acatan la ley violan la moral y viceversa. El mercado lo resuelve creando un mercado negro.

Cuando me refiero a empleados diferenciándolos de los trabajadores, no estoy haciendo un juicio de valor sobre tal o cual profesión. Simplemente es la diferencia entre quien crea valor y quien no lo crea. Dado la llegada de la IA, de la robótica, y en nuestro caso de Vaca Muerta, las inversiones en energía, petróleo, minerales e industria del conocimiento, las necesidades de empleados se multiplicarán por más de 10. La IA por ejemplo, que se piensa equivocadamente que demanda sólo programadores, necesita infinidad de electricistas, plomeros, electromecánicos.

inteligencia-artificial-trabajo-negocios-freepik-(2) La llegada de la IA desafía nuevos roles en el mercado laboral.

El sindicato de electricistas de USA ha señalado que, para el armado de un sólo data center se necesitan 4 veces más profesionales que los existentes en la región donde se construye.

Sólo en USA se van a necesitar más de medio millón de empleados en estos roles en 2027, que hoy no existen. Algo similar sucede y sucederá en Argentina. Esto implica que los salarios subirán mucho en estos roles, pero luego en todos los demás, dado que esta gente compra ropa, comida, autos, etcétera. Conceptualmente ocurrirá lo mismo que con las amas de llaves y criadas de la Inglaterra de principios del siglo XIX, siempre y cuando, exista un mercado laboral libre y totalmente flexible que es a lo que apunta la reforma laboral ya casi aprobada, aún no siendo el ideal que Argentina necesita. La clave siempre es la tasa de capitalización, es decir, la tasa de inversión.

Lo salarios sólo pueden aumentar con más inversión

La reforma laboral apunta a disminuir costos de transacción entre empleados y empleadores, es decir, apunta a que más gente entre al sistema blanco y a disminuir el desempleo; pero nada puede hacer para que haya más y mejores salarios porque no es su función, aunque indirectamente colabora.

Un empleado no requiere de leyes laborales que lo “protejan”, porque su capacidad, creatividad, buen desempeño lo protege. En la actualidad, la mayor parte de quienes están fuera de convenio, en negro o son independientes no necesitan leyes protectoras, acuerdan libremente con su empleador o con su proveedor.

Los que quieren leyes protectoras son los trabajadores porque al no generar valor, dependen de una ley para tener un puesto y un salario. El problema es que a la larga, estos son los primeros que quedan sin el puesto de trabajo, porque cuando los costos laborales suben (salario más aportes), las empresas empiezan a desprenderse de estos antes que de los empleados.

empresa, trabajo, empleo La reforma laboral es clave, dice el autor.

La llegada de inversiones es clave para aumentar el salario real de los empleados; incluso cuando esto ocurre, también aumenta el de los trabajadores, aunque en menor medida. Un empleado encuentra un empleo rápido si es despedido, en cambio un trabajador tarda mucho en encontrar un puesto de trabajo si es despedido.

Por eso la reforma laboral es clave. Al bajar el costo laboral permitirá que un trabajador tarde algo menos; pero esto no quita responsabilidad para que todos comiencen a darse cuenta de que el mundo no está cambiando, ya ha cambiado; que el trabajo con salario bueno para toda la vida se ha terminado en Argentina y en el mundo. La eficiencia es algo dinámico (siempre lo fue) y ahora mucho más.

Existen países donde no hay fábricas de neumáticos y sus niveles de vida son mucho mejores que en Argentina; es decir, opera el principio de las ventajas competitivas de Ricardo. Incluso el principio opera aunque un país aplique “dumping” (subsidiar a sus fábricas para que vendan a precios por debajo de sus costos). En ese caso, serán los ciudadanos de ese país los que subsidiarán a los consumidores de neumáticos de todo el mundo.

Analicemos algunos ejemplos de la reforma aplicando teoría económica (de la buena)

Los convenios por empresa primarán ante los convenios generales/sindicatos: si el sindicato de empleados de talleres mecánicos arregla con la cámara respectiva un salario y condiciones determinadas, no serán de aplicación para un taller en Jujuy que arregló con sus empleados otro salario y otras condiciones.

Esto implica que un taller mecánico de un barrio de Jujuy que tiene 3 empleados, y arregla con ellos un determinado salario y condiciones de trabajo, ni el empleador ni los empleados podrán hacer valer el convenio nacional. Los convenios nacionales y la ley laboral sólo aplican sino no hay nada acordado.

Esto tendrá como efecto que, el empleador no se fundirá por pagar salarios que no puede pagar, por pagar costos laborales que no puede pagar y costos de condiciones laborales que no puede afrontar. Para el empleado, le genera la posibilidad de entrar al sistema, ya que el empleador tiene muchos menos riesgo de ponerlo en blanco, y al ser un proceso flexible (el convenio se puede modificar si las partes lo acuerdan) aumenta la posibilidad de no perder ese empleo ante una situación de crisis o caída de ventas.

votacion reforma laboral diputados La reforma laboral fue aprobada en Diputados y volvió al Senado.

Banco de horas: siguiendo con lo anterior, el sistema de banco de horas permite acordar entre empleado y empleador las condiciones para cumplir con la cantidad de horas por semana que establece como máximo la ley. Esto genera eficiencia dinámica para ambas partes, ya que pueden acordar cómo usar esas horas y lo pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de ambas partes en cada momento.

Todo pago por fuera del salario no será considerado salario: existen empresas que pagan bonus de fin de año, premios, etcétera, que antes de la reforma corrían el riesgo que la justicia los considerara salarios y ante un juicio sindical se pasaba obligatoriamente al salario o una indemnización subiera sideralmente por ello, y por lo tanto no lo pagaran o lo pagaran en negro, en especie y/o sólo los cobraran quienes estaban fuera de convenio por ejemplo.

Ahora esto no hará falta, y todos lo podrán cobrar. Las empresas podrán premiar sin riesgos.

Hay muchas cosas más que obviamente por razones de espacio no podemos analizarlas, pero en todo caso, conceptualmente apuntan a lo mismo, liberar lo más posible el mercado (todo lo posible que la política permite lamentablemente).

Uno de los fundamentos que se expone para estar en contra, es la existencia de una asimetría entre empleado y empleador, y que la reforma le otorga “más poder” al empleador.

El error que tiene este fundamento, es que carece de rigor científico y fáctico. Científico, porque todo factor económico es escaso por naturaleza, y el factor humano es un factor económico (al igual que la tierra, el capital y modernamente la tecnología que podríamos ubicarla como capital), ergo, no puede “sobrar”. Si esto ocurre es porque existe una patología en la economía generada por el Estado al intervenir y distorsionar los precios relativos, en este caso, el costo laboral. Y fáctico porque como vimos en el ejemplo de la serie de TV, cuando el mercado detecta que algo es escaso y útil en el mismo momento y en el mismo lugar, su valoración aumenta. NO HAY ASIMETRIA, si sobra factor humano, el problema es el Estado no el mercado que simplemente refleja esa intromisión/distorsión.

Aunque no sea el ideal (lo ideal sería un mercado totalmente libre y flexible para que exista eficiencia dinámica plena), es un primer paso para lo que ya sucede en la economía, y que explicamos más arriba con su impacto en el plano laboral. Falta reforma impositiva, reforma delEstado, reforma previsional, reforma judicial, reforma financiera. Faltan cosas todavía, pero el camino es este. La ciencia económica buena así lo demuestra, pero sobre todo, como mostramos al principio de esta nota, la historia lo corrobora.