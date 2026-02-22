¡Qué raro los sanrafaelinos dando la nota! Un domingo de elecciones para alquilar balcones

El argumento del “gasto excesivo” fue uno de los caballitos de batalla de algunos dirigentes libertoradicales, que apuntaron contra los intendentes peronistas. Estos últimos fueron, en su mayoría, quienes optaron por desdoblar respecto de las elecciones de octubre pasado, cuando la ola Milei arrasó con todo.

La eterna siesta de la reforma

Lo que la Constitución mendocina no ha logrado todavía es ser modificada. El resorte casi pétreo que regula la posibilidad de reforma hace que cada intento termine empantanado en el tironeo político y sucumba antes de avanzar un solo paso.

¿Es necesario reformar la Constitución Provincial para que los municipios puedan tener sus propias cartas orgánicas? Ahí aparece un debate tan rico como inagotable, con constitucionalistas enfrentados en dos bandos bien definidos: quienes sostienen que la autonomía municipal es viable porque la Constitución Nacional así lo establece -y, por prelación normativa, prima sobre la provincial- y quienes creen que sin reforma local no hay camino posible.

En ese eterno contrapunto se enmarca -también- la elección de hoy, que podría darle a los vecinos de San Rafael, siempre díscolos, la primera carta orgánica de Mendoza. El antecedente, de concretarse, podría ser la puerta de entrada para que otros municipios se animen a tomar el camino de la independencia en la toma de algunas decisiones administrativas y políticas.

El último domingo de febrero

Cuando todavía no se han ido los turistas que llegaron a la provincia en la segunda quincena y aún quedan algunos que estiraron el descanso con el doble fin de semana de Carnaval, una porción importante de mendocinos vuelve hoy a las urnas. Así lo establece la ley para los años pares en los que se renuevan concejales.

La de este último domingo de febrero es una elección que parece menor pero que -como venimos desmenuzando en este espacio- definirá mucho del futuro inmediato y también algunos trazos del futuro no tan cercano.

elecciones 2026 san rafael concejales constituyentes boletas La boleta especial que encontrarán los vecinos de San Rafael en las elecciones de este domingo.

Estamos vedados de hacer hipótesis o dibujar escenarios con la especulación propia del periodismo por tratarse de una jornada electoral. Pero aun así, podemos detenernos en algunos detalles que marcan este particular domingo.

El Sur en la suya, para variar

Cada elección municipal tiene sus particularidades, pero la más singular de todas es la que se desarrolla hoy en San Rafael. Allí, a la renovación de concejales -como en el resto de los municipios- se suma la elección de 24 convencionales.

La comuna gobernada por el peronista Omar Félix busca desengancharse de algunas decisiones administrativas y políticas que hoy dependen de la provincia, conducida por Alfredo Cornejo, quien se opone a la creación de una carta orgánica en ese departamento pero, al mismo tiempo, impulsa su propia lista de convencionales.

Los futuros convencionales aún no fueron elegidos, pero ya protagonizaron una saga de episodios dignos de sainete, con figuras de lo más variadas. Entre ellas, la Corte Suprema de Mendoza, que habilitó la elección aunque condicionó la validez de la Carta Orgánica que redacten a que sea refrendada por el pueblo de San Rafael en 2027. Una decisión salomónica que dejó a todos bastante conformes. Esta historia, seguro, continuará.