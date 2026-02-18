El domingo 22 de febrero de 2026 habrá elecciones en seis departamentos de Mendoza que desdoblaron de la fecha provincial y nacional del 26 de octubre. Las comunas que van a las urnas son Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Elecciones del domingo 22 de febrero: qué se vota en Mendoza
El próximo domingo 22 de febrero de 2026 habrá elecciones municipales en seis departamentos de Mendoza y muchos ciudadanos quieren saber qué se vota
El padrón electoral definitivo alcanza a 510.916 electores, según los datos oficiales, y para garantizar el desarrollo de la jornada de elecciones, ya fueron designadas unas 3.500 autoridades de mesa.
El secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, detalló que el costo total del proceso eleccionario asciende a 2.736 millones de pesos, monto que será afrontado por los municipios que resolvieron desdoblar las elecciones.
Qué se vota en Mendoza el domingo 22 de febrero
Las elecciones, que se desarrollarán este domingo 22 de febrero en Mendoza, permitirán renovar la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En San Rafael, además, se eligen 24 convencionales municipales.
Qué se vota en cada departamento:
- La Paz renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.
- En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.
- Maipú elegirá 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante.
- En Rivadavia el Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.
- El Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales. También 24 convencionales municipales.
- En el departamento de Santa Rosa se renuevan 5 concejales.
En Mendoza se vota con boleta única y para que el sufragio sea válido en las elecciones 2026, el elector deberá elegir un frente político por categoría (concejales y/o convencionales) o dejarlo en blanco. Si hace cruces en dos o más columnas por categoría, será nulo.
La distribución de los electores:
- Maipú: 160.091 electores
- San Rafael: 157.309 electores
- Luján de Cuyo: 122.039 electores
- Rivadavia: 46.579 electores
- Santa Rosa: 15.267 electores
- La Paz: 9.631 electores
Qué más hay que saber para las elecciones del domingo en Mendoza
La elección estará habilitada de 8 a 18 en cada uno de estos seis municipios para quienes tienen domicilio en ellos. El padrón electoral está disponible para consultar "dónde voto". Los resultados se conocerán desde las 21.