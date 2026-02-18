Elecciones del domingo 22 de febrero: qué se vota en Mendoza

elecciones 2025 votacion

Qué se vota en Mendoza el domingo 22 de febrero

Las elecciones, que se desarrollarán este domingo 22 de febrero en Mendoza, permitirán renovar la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

En San Rafael, además, se eligen 24 convencionales municipales.

Qué se vota en cada departamento:

La Paz renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.

En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.

Maipú elegirá 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante.

En Rivadavia el Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.

El Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales. También 24 convencionales municipales.

En el departamento de Santa Rosa se renuevan 5 concejales.

En Mendoza se vota con boleta única y para que el sufragio sea válido en las elecciones 2026, el elector deberá elegir un frente político por categoría (concejales y/o convencionales) o dejarlo en blanco. Si hace cruces en dos o más columnas por categoría, será nulo.

La distribución de los electores:

Maipú: 160.091 electores

San Rafael: 157.309 electores

Luján de Cuyo: 122.039 electores

Rivadavia: 46.579 electores

Santa Rosa: 15.267 electores

La Paz: 9.631 electores

Qué más hay que saber para las elecciones del domingo en Mendoza

La elección estará habilitada de 8 a 18 en cada uno de estos seis municipios para quienes tienen domicilio en ellos. El padrón electoral está disponible para consultar "dónde voto". Los resultados se conocerán desde las 21.