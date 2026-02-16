Inicio Política Elecciones
Elecciones en Mendoza: quiénes son los candidatos a concejal que aparecen en las boletas de este domingo

Los vecinos de 6 municipios votan concejales este 22 de febrero. Quiénes son los candidatos. Guía de las elecciones 2026 en Mendoza

Analía Doña
Las elecciones municipales 2026 serán el domingo 22 de febrero, con boleta única de papel.

Vecinos, a las urnas. En una fecha poco habitual en el calendario electoral, cuando muchos todavía vienen con la cabeza en las vacaciones y otros ya están pensando en el inicio de clases, los habitantes de 6 municipios deberán hacer un parate para definir el futuro de sus departamentos y elegir a sus nuevas autoridades.

Este domingo 22 de febrero habrá elecciones municipales en Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. Y, para que llegues a los comicios con toda la información, te presentamos uno por uno a los candidatos que estarán en la boleta.

elecciones 2025 10
Las elecciones municipales 2026 en Mendoza serán con boleta única, como en octubre pasado.

Elecciones en La Paz, los candidatos

De acuerdo con la oficialización de candidatos y boletas de la Junta Electoral para las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 para La Paz, los concejales que se pueden elegir por cada frente político son los siguientes:

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

  • Nelson Poroyan
  • Maribel Perez
  • Fabian Platero
  • Camila Rosales
  • Jesus Quiroga

Partido de los Jubilados (Lista 322)

  • Mario Ochoa
  • Deolinda Bustos
  • Ceferino Gomez
  • Susana Escudero
  • Jose Luis Sosa

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

  • "Lili" Rosas
  • "Juanjo" Serrano
  • Eugenia Villagram
  • Juan Carlos García
  • M. Eva Fernandez

Frente Verde (Lista 502)

  • Melisa Del Castillo
  • Emiliano Timpanaro
  • Marisa Corales
  • Sergio Caicedo
  • Luciana Pereyra

Elegí Gestión La Paz (Lista 504)

  • "Beto" Roza
  • Karen Martínez
  • "Colacho" Perez
  • Lorena Herrera
  • Alan Natel
Asamblea Legislativa 2025 Fernando Ubieta
Fernando Ubieta, intendente de La Paz, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

La Paz, gobernada por el peronista Fernando Ubieta, renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.

Elecciones en Luján de Cuyo, los candidatos

En orden de aparición en la boleta aprobada por la Junta Electoral para las elecciones 2026 en Luján de Cuyo, los candidatos a concejales por cada frente político son:

Protectora Fuerza Política (Lista 222)

  • Luciana Arenas
  • Roberto Lobos
  • "Lili" Videla
  • "Guille" Morsella
  • "Vero" Arguello
  • Federico Lobos

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

  • Franco Ricco
  • Candela Herrero
  • Huerque Rodriguez
  • Maria Eugenia Garcia
  • Maximiliano Coz
  • Alejandra Vargas

Frente Patria (Lista 507)

  • Paloma Scalco
  • Bruno Ceschin
  • Diego Lobato
  • Patricia Moyano
  • Carlos Brondo
  • Dhanna Moyano

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

  • Monica Maroto
  • Felipe Fiorentini
  • Gabriel Lima
  • M. Micaela Franco
  • Marcos Barzarelli
  • Viviana Barzarelli

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

  • "Lolo" Gonzalez
  • Ana Lucia Gordillo
  • Ernesto Escribano
  • Celia Chavarria
  • Cristina Pizzurno
  • Matias Del Campo

Frente Verde (Lista 502)

  • Emir Laurel
  • Norma Lucero
  • Patricia Ramirez
  • Jorge Lame
  • Ali Flores
  • Yesica Medina

Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (Lista 504)

  • German Kemmling
  • Cecilia Luna
  • Morena Rodriguez
  • Jesus Manno
  • "Majo" Prospiti
  • "Tano" Completa
esteban allasino marite badui natalio mema acceso sur obras
Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

El intendente del PRO Esteban Allasino desdobló las elecciones siendo opositor, pero para este domingo se sumó a la alianza del oficialismo provincial La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.

Elecciones en Maipú, los candidatos

En la boleta de las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 en Maipú, los vecinos encontrarán los siguientes candidatos a concejales por cada frente político:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

  • Cortez Nicolás
  • Paiz Verónica
  • Coletti Rojmec Tupac
  • Ibazeta Yanina
  • Martin Paloma
  • Avila Hugo

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Lista 506)

  • Rey Pablo
  • Scatolon Maria Emilia
  • Di Betta Cristian
  • Bizzotto Marina
  • Nerviani Esteban
  • Stocco Cintia

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 505)

  • De Blasis Ma. Ángeles
  • Ortega Jose
  • Lopez Gabriel
  • Vicino Camila
  • Brescia Cristian
  • Diaz Demanueli Sol

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

  • Garay Lira Catalina
  • Sosa Daniel Alberto
  • Sanz Leonardo
  • Ribosqui M. Alejandra
  • Tello Fernando
  • Debandi Yanina Belén

Frente Verde (Lista 502)

  • Quiroz "Charly"
  • Deruggiero Cristina
  • Amoruso Romina
  • Amaya Gaston
  • Alvarez Vilma
  • Ronchi "Nacho"

Maipú Crece (Lista 504)

  • Sallei "Emi"
  • Garcia "Marian"
  • Castello Marcela
  • Sartorio Hernan
  • Perea Vanesa
  • De Blas "Tafo" Gustavo

De las 6 comunas que desdoblaron elecciones de concejales, Maipú es la que más atrae a los frentes políticos principales. Como contó Rosana Villegas en Diario UNO, todos se ven con chances de ganar.

matías stevanato maipú
Matías Stevanato, intendente de Maipú, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Este domingo se elegirán 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante. El intendente peronista Matías Stevanato se ilusiona con recuperar una de las bancas que hoy está en poder del radicalismo libertario.

Elecciones en Rivadavia, los candidatos

Siguiendo el orden de aparición en la boleta de las elecciones 2026 para Rivadavia, los candidatos a concejales por cada frente político son los siguientes:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

  • Torralba Estefania
  • Mira Edgardo
  • Videla Maria Celeste
  • Torralba Agustin
  • Videla Daniel

Frente Patria (Lista 507)

  • Estavilla Cesar
  • Molina Paola
  • Ceferino Diego
  • Carrera Maria
  • Gonzalez Elea

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

  • Cozzari Magali
  • Jofre Diego Mariano
  • Gomez Marcelo
  • Arenas Elsa Alejandra
  • Bustos Mario

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

  • Moreno Mariam
  • Salinas Osvaldo
  • Olmedo Carla Antonela
  • Freire Hector
  • Cornejo Moreno Brenda

Partido Sembrar (Lista 328)

  • Godoy Rodrigo
  • Caruso Corina
  • Amprino Mariano
  • Ferreyra Carolina
  • Arce Federico

Frente Verde (Lista 502)

  • Di Pietro "Mimi"
  • Ibañez "Maxi"
  • Sosa Rocio
  • Palacio Gustavo
  • Bravo "Flor"

Fuerza Justicialista Rivadavia (Lista 504)

  • Ochoa Pamela
  • Santarelli Nelson
  • Correa Sebastian
  • Gimenez "Roxy" Rosana
  • Quiroga "Chino" Juan
Ricardo mansur rivadavia.jpg
Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

En Rivadavia, quien decidió desdoblar elecciones fue el intendente Ricardo Mansur, líder de su propio espacio departamental Sembrar. Enfrentado con el radicalismo provincial, buscará acentuar su fuerza en Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.

Elecciones en San Rafael, los candidatos

La boleta única de San Rafael es especial. En ese departamento, los vecinos no solo elegirán concejales sino también convencionales que redactarán la nueva Carta Orgánica del municipio.

Por ello, por frente político encontrarán dos filas de candidatos. Para que su voto esté completo –si así lo desean- tendrán que marcar su elección en ambas categorías.

Los concejales y convencionales propuestos por cada frente político en las elecciones de este domingo son los siguientes:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

Concejales:

  • Olivera Cecilia
  • Cordoba Wilson
  • Villar Dulce
  • Oporto Alexander
  • Toledano Axel
  • Puebla Marlene

Convencionales: No presenta candidatos en esta categoría.

San Rafael Futuro (Lista 507)

Concejales:

  • Martínez Marcos
  • Chinellato Daniela
  • Mazurenco Daniel
  • Flores Gisela
  • Gombau Ivan
  • Alonso Patricia

Convencionales:

  • Yasuff Nadir
  • Herrera Mariela
  • Eruli Ricardo
  • Ferreira Karina
  • Cardanelli Roxana L.
  • Peralta Enzo
  • Herrera Laura
  • Marambuenia Claudio
  • Gadea Estela
  • Refreras Marcelo
  • Martínez Marta
  • Alonso Rodrigo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Concejales:

  • Vignoni Juan Pablo
  • Sanchez Valentina
  • Giraudo "Romi"
  • Meardi Francisco Jose
  • Perez Paula Luciana
  • Guardia Jose Luis

Convencionales:

  • De Pedro Nicolas
  • Vergani Viviana
  • Gomez M. Fernanda
  • Altamira Gonzalo
  • Buscemi Martin
  • Eraso Ana
  • Tala Nahir
  • Fuentes R. "Colo"
  • Ferreyra Dolly
  • Tercero Diego
  • Giachero Carlos
  • Castro Sofia
elecciones 2026 san rafael concejales constituyentes boletas
La boleta de San Rafael en las elecciones 2026 tiene la particularidad de contar con dos categorías: concejales y convencionales.

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

Concejales:

  • Martos M. Evelina
  • Perez Carlos Daniel
  • Farre Javier Eduardo
  • Vignardi Patricia A.
  • Villarruel Diego Iván
  • Zancanaro Marcela

Convencionales:

  • Marcianesi Martín
  • Ulloa Giuliana M.
  • Araya Enrique G.
  • Sanchez Macarena
  • Araneda Roque
  • Juri Yamila Eliana
  • Rubio Pablo O.
  • Capowila Tiziana
  • Bermudez Joaquin
  • Fagundez Rosa
  • Fernandez Gabriel
  • Gutierrez Agustina

Frente Verde (Lista 502)

Concejales:

  • Carrion Fabiola
  • Diaz Daniel
  • Silva Marisa
  • Siri Pedro
  • Fiori Daniela
  • Alfaro Tiago

Convencionales:

  • Gargiulo Angel
  • Pereyra Ana
  • Palma Nadia
  • Morales Leandro
  • Diaz Facundo
  • Barbosa Silvia
  • Alfaro Claudio
  • Carrion Silvia
  • Estevez Manuel
  • Carrion Carolina
  • Almonacid Omar
  • Guzman Elsa

San Rafael en Marcha (Lista 504)

Concejales:

  • Perdigues Francisco
  • Indiveri Sol
  • Lucero Anabel
  • Corra Alejandro
  • Fernandez Luciana
  • Gassmann Juan

Convencionales:

  • Felix Emir
  • Da Dalt Cristina
  • Juri Sticca Alfredo
  • Pronotto Matilde
  • Giu Renzo
  • Fuentes Paula
  • Pelayes Danilo
  • Gil Sara
  • Alzam Alberto
  • Bordon Carina
  • Fernandez Juan
  • Torres Pamela

Fue el intendente peronista Omar Félix quien decretó la autonomía municipal de San Rafael dejando habilitada esta elección para que se nombren a los convencionales que le darán la Carta Orgánica al departamento.

omar y emir felix en zonas afectadas por lluvias
Omar Félix, intendente de San Rafael, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Además, el Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales.

Elecciones en Santa Rosa, los candidatos

La boleta de Santa Rosa –al igual que la de Luján de Cuyo- se oficializó una vez que quedaron firmes los candidatos, tras una impugnación de la Junta Electoral.

Los concejales propuestos por cada frente político para las elecciones del domingo 22 de febrero de 2026 son los siguientes:

Ahora Santarrosinos (Lista 331)

  • Quiroga Débora
  • Pelaez "Gallego" Jose
  • Angelico Mariela
  • Leguizamon Julio
  • Alvarez Zahra

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

  • Barrera Leandro
  • Garciandia Soledad
  • Palermo Gabriel
  • Castillo Liliana
  • Serrano Alberto

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

  • San Sebastian Nora
  • Ruiz Ricardo Martín
  • Gonzalez Erica
  • Visaguirre Jose
  • San Sebastian Lucia

Frente Verde (Lista 502)

  • Cobo "Richard"
  • Guiñe Laura
  • Rocha Fiona
  • Gil Joaquin
  • Ojeda Maricel

Santa Rosa Gana (Lista 504)

  • Ascurra Magdalena
  • Saile Leo "Chicoco"
  • Dube Hernan
  • Navarro Soledad
  • Gonzalez Cintia
flor destefanis
Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Santa Rosa es uno de los cuatro municipios liderados por peronistas que desdobló las elecciones con intención de que los votantes se enfoquen exclusivamente en la gestión a la hora de analizar su voto. La intendenta es Flor Destéfanis. En su departamento se renuevan 5 concejales.

Qué más hay que saber para las elecciones del domingo en Mendoza

La elección estará habilitada de 8 a 18 en cada uno de estos seis municipios para quienes tienen domicilio en ellos. El padrón electoral está disponible para consultar "dónde voto". Los resultados se conocerán desde las 21.

Para que el voto sea válido en las elecciones 2026, el elector deberá elegir un frente político por categoría (concejales y/o convencionales) o dejarlo en blanco. Si hace cruces en dos o más columnas por categoría, será nulo.

