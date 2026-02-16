Vecinos, a las urnas. En una fecha poco habitual en el calendario electoral, cuando muchos todavía vienen con la cabeza en las vacaciones y otros ya están pensando en el inicio de clases, los habitantes de 6 municipios deberán hacer un parate para definir el futuro de sus departamentos y elegir a sus nuevas autoridades.
Elecciones en Mendoza: quiénes son los candidatos a concejal que aparecen en las boletas de este domingo
Los vecinos de 6 municipios votan concejales este 22 de febrero. Quiénes son los candidatos. Guía de las elecciones 2026 en Mendoza
Este domingo 22 de febrero habrá elecciones municipales en Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia. Y, para que llegues a los comicios con toda la información, te presentamos uno por uno a los candidatos que estarán en la boleta.
Elecciones en La Paz, los candidatos
De acuerdo con la oficialización de candidatos y boletas de la Junta Electoral para las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 para La Paz, los concejales que se pueden elegir por cada frente político son los siguientes:
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Nelson Poroyan
- Maribel Perez
- Fabian Platero
- Camila Rosales
- Jesus Quiroga
Partido de los Jubilados (Lista 322)
- Mario Ochoa
- Deolinda Bustos
- Ceferino Gomez
- Susana Escudero
- Jose Luis Sosa
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
- "Lili" Rosas
- "Juanjo" Serrano
- Eugenia Villagram
- Juan Carlos García
- M. Eva Fernandez
Frente Verde (Lista 502)
- Melisa Del Castillo
- Emiliano Timpanaro
- Marisa Corales
- Sergio Caicedo
- Luciana Pereyra
Elegí Gestión La Paz (Lista 504)
- "Beto" Roza
- Karen Martínez
- "Colacho" Perez
- Lorena Herrera
- Alan Natel
La Paz, gobernada por el peronista Fernando Ubieta, renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.
Elecciones en Luján de Cuyo, los candidatos
En orden de aparición en la boleta aprobada por la Junta Electoral para las elecciones 2026 en Luján de Cuyo, los candidatos a concejales por cada frente político son:
Protectora Fuerza Política (Lista 222)
- Luciana Arenas
- Roberto Lobos
- "Lili" Videla
- "Guille" Morsella
- "Vero" Arguello
- Federico Lobos
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)
- Franco Ricco
- Candela Herrero
- Huerque Rodriguez
- Maria Eugenia Garcia
- Maximiliano Coz
- Alejandra Vargas
Frente Patria (Lista 507)
- Paloma Scalco
- Bruno Ceschin
- Diego Lobato
- Patricia Moyano
- Carlos Brondo
- Dhanna Moyano
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Monica Maroto
- Felipe Fiorentini
- Gabriel Lima
- M. Micaela Franco
- Marcos Barzarelli
- Viviana Barzarelli
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
- "Lolo" Gonzalez
- Ana Lucia Gordillo
- Ernesto Escribano
- Celia Chavarria
- Cristina Pizzurno
- Matias Del Campo
Frente Verde (Lista 502)
- Emir Laurel
- Norma Lucero
- Patricia Ramirez
- Jorge Lame
- Ali Flores
- Yesica Medina
Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (Lista 504)
- German Kemmling
- Cecilia Luna
- Morena Rodriguez
- Jesus Manno
- "Majo" Prospiti
- "Tano" Completa
El intendente del PRO Esteban Allasino desdobló las elecciones siendo opositor, pero para este domingo se sumó a la alianza del oficialismo provincial La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.
Elecciones en Maipú, los candidatos
En la boleta de las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 en Maipú, los vecinos encontrarán los siguientes candidatos a concejales por cada frente político:
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)
- Cortez Nicolás
- Paiz Verónica
- Coletti Rojmec Tupac
- Ibazeta Yanina
- Martin Paloma
- Avila Hugo
Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Lista 506)
- Rey Pablo
- Scatolon Maria Emilia
- Di Betta Cristian
- Bizzotto Marina
- Nerviani Esteban
- Stocco Cintia
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 505)
- De Blasis Ma. Ángeles
- Ortega Jose
- Lopez Gabriel
- Vicino Camila
- Brescia Cristian
- Diaz Demanueli Sol
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
- Garay Lira Catalina
- Sosa Daniel Alberto
- Sanz Leonardo
- Ribosqui M. Alejandra
- Tello Fernando
- Debandi Yanina Belén
Frente Verde (Lista 502)
- Quiroz "Charly"
- Deruggiero Cristina
- Amoruso Romina
- Amaya Gaston
- Alvarez Vilma
- Ronchi "Nacho"
Maipú Crece (Lista 504)
- Sallei "Emi"
- Garcia "Marian"
- Castello Marcela
- Sartorio Hernan
- Perea Vanesa
- De Blas "Tafo" Gustavo
De las 6 comunas que desdoblaron elecciones de concejales, Maipú es la que más atrae a los frentes políticos principales. Como contó Rosana Villegas en Diario UNO, todos se ven con chances de ganar.
Este domingo se elegirán 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante. El intendente peronista Matías Stevanato se ilusiona con recuperar una de las bancas que hoy está en poder del radicalismo libertario.
Elecciones en Rivadavia, los candidatos
Siguiendo el orden de aparición en la boleta de las elecciones 2026 para Rivadavia, los candidatos a concejales por cada frente político son los siguientes:
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)
- Torralba Estefania
- Mira Edgardo
- Videla Maria Celeste
- Torralba Agustin
- Videla Daniel
Frente Patria (Lista 507)
- Estavilla Cesar
- Molina Paola
- Ceferino Diego
- Carrera Maria
- Gonzalez Elea
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Cozzari Magali
- Jofre Diego Mariano
- Gomez Marcelo
- Arenas Elsa Alejandra
- Bustos Mario
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
- Moreno Mariam
- Salinas Osvaldo
- Olmedo Carla Antonela
- Freire Hector
- Cornejo Moreno Brenda
Partido Sembrar (Lista 328)
- Godoy Rodrigo
- Caruso Corina
- Amprino Mariano
- Ferreyra Carolina
- Arce Federico
Frente Verde (Lista 502)
- Di Pietro "Mimi"
- Ibañez "Maxi"
- Sosa Rocio
- Palacio Gustavo
- Bravo "Flor"
Fuerza Justicialista Rivadavia (Lista 504)
- Ochoa Pamela
- Santarelli Nelson
- Correa Sebastian
- Gimenez "Roxy" Rosana
- Quiroga "Chino" Juan
En Rivadavia, quien decidió desdoblar elecciones fue el intendente Ricardo Mansur, líder de su propio espacio departamental Sembrar. Enfrentado con el radicalismo provincial, buscará acentuar su fuerza en Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.
Elecciones en San Rafael, los candidatos
La boleta única de San Rafael es especial. En ese departamento, los vecinos no solo elegirán concejales sino también convencionales que redactarán la nueva Carta Orgánica del municipio.
Por ello, por frente político encontrarán dos filas de candidatos. Para que su voto esté completo –si así lo desean- tendrán que marcar su elección en ambas categorías.
Los concejales y convencionales propuestos por cada frente político en las elecciones de este domingo son los siguientes:
Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)
Concejales:
- Olivera Cecilia
- Cordoba Wilson
- Villar Dulce
- Oporto Alexander
- Toledano Axel
- Puebla Marlene
Convencionales: No presenta candidatos en esta categoría.
San Rafael Futuro (Lista 507)
Concejales:
- Martínez Marcos
- Chinellato Daniela
- Mazurenco Daniel
- Flores Gisela
- Gombau Ivan
- Alonso Patricia
Convencionales:
- Yasuff Nadir
- Herrera Mariela
- Eruli Ricardo
- Ferreira Karina
- Cardanelli Roxana L.
- Peralta Enzo
- Herrera Laura
- Marambuenia Claudio
- Gadea Estela
- Refreras Marcelo
- Martínez Marta
- Alonso Rodrigo
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
Concejales:
- Vignoni Juan Pablo
- Sanchez Valentina
- Giraudo "Romi"
- Meardi Francisco Jose
- Perez Paula Luciana
- Guardia Jose Luis
Convencionales:
- De Pedro Nicolas
- Vergani Viviana
- Gomez M. Fernanda
- Altamira Gonzalo
- Buscemi Martin
- Eraso Ana
- Tala Nahir
- Fuentes R. "Colo"
- Ferreyra Dolly
- Tercero Diego
- Giachero Carlos
- Castro Sofia
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
Concejales:
- Martos M. Evelina
- Perez Carlos Daniel
- Farre Javier Eduardo
- Vignardi Patricia A.
- Villarruel Diego Iván
- Zancanaro Marcela
Convencionales:
- Marcianesi Martín
- Ulloa Giuliana M.
- Araya Enrique G.
- Sanchez Macarena
- Araneda Roque
- Juri Yamila Eliana
- Rubio Pablo O.
- Capowila Tiziana
- Bermudez Joaquin
- Fagundez Rosa
- Fernandez Gabriel
- Gutierrez Agustina
Frente Verde (Lista 502)
Concejales:
- Carrion Fabiola
- Diaz Daniel
- Silva Marisa
- Siri Pedro
- Fiori Daniela
- Alfaro Tiago
Convencionales:
- Gargiulo Angel
- Pereyra Ana
- Palma Nadia
- Morales Leandro
- Diaz Facundo
- Barbosa Silvia
- Alfaro Claudio
- Carrion Silvia
- Estevez Manuel
- Carrion Carolina
- Almonacid Omar
- Guzman Elsa
San Rafael en Marcha (Lista 504)
Concejales:
- Perdigues Francisco
- Indiveri Sol
- Lucero Anabel
- Corra Alejandro
- Fernandez Luciana
- Gassmann Juan
Convencionales:
- Felix Emir
- Da Dalt Cristina
- Juri Sticca Alfredo
- Pronotto Matilde
- Giu Renzo
- Fuentes Paula
- Pelayes Danilo
- Gil Sara
- Alzam Alberto
- Bordon Carina
- Fernandez Juan
- Torres Pamela
Fue el intendente peronista Omar Félix quien decretó la autonomía municipal de San Rafael dejando habilitada esta elección para que se nombren a los convencionales que le darán la Carta Orgánica al departamento.
Además, el Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales.
Elecciones en Santa Rosa, los candidatos
La boleta de Santa Rosa –al igual que la de Luján de Cuyo- se oficializó una vez que quedaron firmes los candidatos, tras una impugnación de la Junta Electoral.
Los concejales propuestos por cada frente político para las elecciones del domingo 22 de febrero de 2026 son los siguientes:
Ahora Santarrosinos (Lista 331)
- Quiroga Débora
- Pelaez "Gallego" Jose
- Angelico Mariela
- Leguizamon Julio
- Alvarez Zahra
La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)
- Barrera Leandro
- Garciandia Soledad
- Palermo Gabriel
- Castillo Liliana
- Serrano Alberto
Frente Libertario Demócrata (Lista 503)
- San Sebastian Nora
- Ruiz Ricardo Martín
- Gonzalez Erica
- Visaguirre Jose
- San Sebastian Lucia
Frente Verde (Lista 502)
- Cobo "Richard"
- Guiñe Laura
- Rocha Fiona
- Gil Joaquin
- Ojeda Maricel
Santa Rosa Gana (Lista 504)
- Ascurra Magdalena
- Saile Leo "Chicoco"
- Dube Hernan
- Navarro Soledad
- Gonzalez Cintia
Santa Rosa es uno de los cuatro municipios liderados por peronistas que desdobló las elecciones con intención de que los votantes se enfoquen exclusivamente en la gestión a la hora de analizar su voto. La intendenta es Flor Destéfanis. En su departamento se renuevan 5 concejales.
Qué más hay que saber para las elecciones del domingo en Mendoza
La elección estará habilitada de 8 a 18 en cada uno de estos seis municipios para quienes tienen domicilio en ellos. El padrón electoral está disponible para consultar "dónde voto". Los resultados se conocerán desde las 21.
Para que el voto sea válido en las elecciones 2026, el elector deberá elegir un frente político por categoría (concejales y/o convencionales) o dejarlo en blanco. Si hace cruces en dos o más columnas por categoría, será nulo.