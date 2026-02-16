Elecciones en Mendoza: quiénes son los candidatos a concejal que aparecen en las boletas de este domingo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Nelson Poroyan

Maribel Perez

Fabian Platero

Camila Rosales

Jesus Quiroga

Partido de los Jubilados (Lista 322)

Mario Ochoa

Deolinda Bustos

Ceferino Gomez

Susana Escudero

Jose Luis Sosa

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

"Lili" Rosas

"Juanjo" Serrano

Eugenia Villagram

Juan Carlos García

M. Eva Fernandez

Frente Verde (Lista 502)

Melisa Del Castillo

Emiliano Timpanaro

Marisa Corales

Sergio Caicedo

Luciana Pereyra

Elegí Gestión La Paz (Lista 504)

"Beto" Roza

Karen Martínez

"Colacho" Perez

Lorena Herrera

Alan Natel

Asamblea Legislativa 2025 Fernando Ubieta Fernando Ubieta, intendente de La Paz, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La Paz, gobernada por el peronista Fernando Ubieta, renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.

Elecciones en Luján de Cuyo, los candidatos

En orden de aparición en la boleta aprobada por la Junta Electoral para las elecciones 2026 en Luján de Cuyo, los candidatos a concejales por cada frente político son:

Protectora Fuerza Política (Lista 222)

Luciana Arenas

Roberto Lobos

"Lili" Videla

"Guille" Morsella

"Vero" Arguello

Federico Lobos

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

Franco Ricco

Candela Herrero

Huerque Rodriguez

Maria Eugenia Garcia

Maximiliano Coz

Alejandra Vargas

Frente Patria (Lista 507)

Paloma Scalco

Bruno Ceschin

Diego Lobato

Patricia Moyano

Carlos Brondo

Dhanna Moyano

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Monica Maroto

Felipe Fiorentini

Gabriel Lima

M. Micaela Franco

Marcos Barzarelli

Viviana Barzarelli

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

"Lolo" Gonzalez

Ana Lucia Gordillo

Ernesto Escribano

Celia Chavarria

Cristina Pizzurno

Matias Del Campo

Frente Verde (Lista 502)

Emir Laurel

Norma Lucero

Patricia Ramirez

Jorge Lame

Ali Flores

Yesica Medina

Fuerza Justicialista Luján de Cuyo (Lista 504)

German Kemmling

Cecilia Luna

Morena Rodriguez

Jesus Manno

"Majo" Prospiti

"Tano" Completa

esteban allasino marite badui natalio mema acceso sur obras Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

El intendente del PRO Esteban Allasino desdobló las elecciones siendo opositor, pero para este domingo se sumó a la alianza del oficialismo provincial La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.

Elecciones en Maipú, los candidatos

En la boleta de las elecciones municipales del 22 de febrero de 2026 en Maipú, los vecinos encontrarán los siguientes candidatos a concejales por cada frente político:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

Cortez Nicolás

Paiz Verónica

Coletti Rojmec Tupac

Ibazeta Yanina

Martin Paloma

Avila Hugo

Proyecto Maipú Nuevo Rumbo (Lista 506)

Rey Pablo

Scatolon Maria Emilia

Di Betta Cristian

Bizzotto Marina

Nerviani Esteban

Stocco Cintia

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 505)

De Blasis Ma. Ángeles

Ortega Jose

Lopez Gabriel

Vicino Camila

Brescia Cristian

Diaz Demanueli Sol

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

Garay Lira Catalina

Sosa Daniel Alberto

Sanz Leonardo

Ribosqui M. Alejandra

Tello Fernando

Debandi Yanina Belén

Frente Verde (Lista 502)

Quiroz "Charly"

Deruggiero Cristina

Amoruso Romina

Amaya Gaston

Alvarez Vilma

Ronchi "Nacho"

Maipú Crece (Lista 504)

Sallei "Emi"

Garcia "Marian"

Castello Marcela

Sartorio Hernan

Perea Vanesa

De Blas "Tafo" Gustavo

De las 6 comunas que desdoblaron elecciones de concejales, Maipú es la que más atrae a los frentes políticos principales. Como contó Rosana Villegas en Diario UNO, todos se ven con chances de ganar.

matías stevanato maipú Matías Stevanato, intendente de Maipú, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Este domingo se elegirán 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante. El intendente peronista Matías Stevanato se ilusiona con recuperar una de las bancas que hoy está en poder del radicalismo libertario.

Elecciones en Rivadavia, los candidatos

Siguiendo el orden de aparición en la boleta de las elecciones 2026 para Rivadavia, los candidatos a concejales por cada frente político son los siguientes:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

Torralba Estefania

Mira Edgardo

Videla Maria Celeste

Torralba Agustin

Videla Daniel

Frente Patria (Lista 507)

Estavilla Cesar

Molina Paola

Ceferino Diego

Carrera Maria

Gonzalez Elea

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Cozzari Magali

Jofre Diego Mariano

Gomez Marcelo

Arenas Elsa Alejandra

Bustos Mario

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

Moreno Mariam

Salinas Osvaldo

Olmedo Carla Antonela

Freire Hector

Cornejo Moreno Brenda

Partido Sembrar (Lista 328)

Godoy Rodrigo

Caruso Corina

Amprino Mariano

Ferreyra Carolina

Arce Federico

Frente Verde (Lista 502)

Di Pietro "Mimi"

Ibañez "Maxi"

Sosa Rocio

Palacio Gustavo

Bravo "Flor"

Fuerza Justicialista Rivadavia (Lista 504)

Ochoa Pamela

Santarelli Nelson

Correa Sebastian

Gimenez "Roxy" Rosana

Quiroga "Chino" Juan

Ricardo mansur rivadavia.jpg Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

En Rivadavia, quien decidió desdoblar elecciones fue el intendente Ricardo Mansur, líder de su propio espacio departamental Sembrar. Enfrentado con el radicalismo provincial, buscará acentuar su fuerza en Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.

Elecciones en San Rafael, los candidatos

La boleta única de San Rafael es especial. En ese departamento, los vecinos no solo elegirán concejales sino también convencionales que redactarán la nueva Carta Orgánica del municipio.

Por ello, por frente político encontrarán dos filas de candidatos. Para que su voto esté completo –si así lo desean- tendrán que marcar su elección en ambas categorías.

Los concejales y convencionales propuestos por cada frente político en las elecciones de este domingo son los siguientes:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 501)

Concejales:

Olivera Cecilia

Cordoba Wilson

Villar Dulce

Oporto Alexander

Toledano Axel

Puebla Marlene

Convencionales: No presenta candidatos en esta categoría.

San Rafael Futuro (Lista 507)

Concejales:

Martínez Marcos

Chinellato Daniela

Mazurenco Daniel

Flores Gisela

Gombau Ivan

Alonso Patricia

Convencionales:

Yasuff Nadir

Herrera Mariela

Eruli Ricardo

Ferreira Karina

Cardanelli Roxana L.

Peralta Enzo

Herrera Laura

Marambuenia Claudio

Gadea Estela

Refreras Marcelo

Martínez Marta

Alonso Rodrigo

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Concejales:

Vignoni Juan Pablo

Sanchez Valentina

Giraudo "Romi"

Meardi Francisco Jose

Perez Paula Luciana

Guardia Jose Luis

Convencionales:

De Pedro Nicolas

Vergani Viviana

Gomez M. Fernanda

Altamira Gonzalo

Buscemi Martin

Eraso Ana

Tala Nahir

Fuentes R. "Colo"

Ferreyra Dolly

Tercero Diego

Giachero Carlos

Castro Sofia

elecciones 2026 san rafael concejales constituyentes boletas La boleta de San Rafael en las elecciones 2026 tiene la particularidad de contar con dos categorías: concejales y convencionales.

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

Concejales:

Martos M. Evelina

Perez Carlos Daniel

Farre Javier Eduardo

Vignardi Patricia A.

Villarruel Diego Iván

Zancanaro Marcela

Convencionales:

Marcianesi Martín

Ulloa Giuliana M.

Araya Enrique G.

Sanchez Macarena

Araneda Roque

Juri Yamila Eliana

Rubio Pablo O.

Capowila Tiziana

Bermudez Joaquin

Fagundez Rosa

Fernandez Gabriel

Gutierrez Agustina

Frente Verde (Lista 502)

Concejales:

Carrion Fabiola

Diaz Daniel

Silva Marisa

Siri Pedro

Fiori Daniela

Alfaro Tiago

Convencionales:

Gargiulo Angel

Pereyra Ana

Palma Nadia

Morales Leandro

Diaz Facundo

Barbosa Silvia

Alfaro Claudio

Carrion Silvia

Estevez Manuel

Carrion Carolina

Almonacid Omar

Guzman Elsa

San Rafael en Marcha (Lista 504)

Concejales:

Perdigues Francisco

Indiveri Sol

Lucero Anabel

Corra Alejandro

Fernandez Luciana

Gassmann Juan

Convencionales:

Felix Emir

Da Dalt Cristina

Juri Sticca Alfredo

Pronotto Matilde

Giu Renzo

Fuentes Paula

Pelayes Danilo

Gil Sara

Alzam Alberto

Bordon Carina

Fernandez Juan

Torres Pamela

Fue el intendente peronista Omar Félix quien decretó la autonomía municipal de San Rafael dejando habilitada esta elección para que se nombren a los convencionales que le darán la Carta Orgánica al departamento.

omar y emir felix en zonas afectadas por lluvias Omar Félix, intendente de San Rafael, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Además, el Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales.

Elecciones en Santa Rosa, los candidatos

La boleta de Santa Rosa –al igual que la de Luján de Cuyo- se oficializó una vez que quedaron firmes los candidatos, tras una impugnación de la Junta Electoral.

Los concejales propuestos por cada frente político para las elecciones del domingo 22 de febrero de 2026 son los siguientes:

Ahora Santarrosinos (Lista 331)

Quiroga Débora

Pelaez "Gallego" Jose

Angelico Mariela

Leguizamon Julio

Alvarez Zahra

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (Lista 506)

Barrera Leandro

Garciandia Soledad

Palermo Gabriel

Castillo Liliana

Serrano Alberto

Frente Libertario Demócrata (Lista 503)

San Sebastian Nora

Ruiz Ricardo Martín

Gonzalez Erica

Visaguirre Jose

San Sebastian Lucia

Frente Verde (Lista 502)

Cobo "Richard"

Guiñe Laura

Rocha Fiona

Gil Joaquin

Ojeda Maricel

Santa Rosa Gana (Lista 504)

Ascurra Magdalena

Saile Leo "Chicoco"

Dube Hernan

Navarro Soledad

Gonzalez Cintia

flor destefanis Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, municipio que va a elecciones este domingo 22 de febrero de 2026.

Santa Rosa es uno de los cuatro municipios liderados por peronistas que desdobló las elecciones con intención de que los votantes se enfoquen exclusivamente en la gestión a la hora de analizar su voto. La intendenta es Flor Destéfanis. En su departamento se renuevan 5 concejales.

Qué más hay que saber para las elecciones del domingo en Mendoza

La elección estará habilitada de 8 a 18 en cada uno de estos seis municipios para quienes tienen domicilio en ellos. El padrón electoral está disponible para consultar "dónde voto". Los resultados se conocerán desde las 21.

Para que el voto sea válido en las elecciones 2026, el elector deberá elegir un frente político por categoría (concejales y/o convencionales) o dejarlo en blanco. Si hace cruces en dos o más columnas por categoría, será nulo.