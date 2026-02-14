Todo listo para las elecciones del domingo 22: 3.500 autoridades de mesa y resultados a las 21

elecciones 2025 4 Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Autoridades de mesa confirmadas para las elecciones

Para garantizar el desarrollo de la jornada, ya fueron designadas unas 3.500 autoridades de mesa, en su mayoría docentes, de la votación y fiscalizar el conteo de los votos con los fiscales de los partidos políticos.

Entre otro de los detalles que se conocieron este sábado es que. el operativo se desplegará en 214 escuelas y contará con 510.916 electores habilitados para sufragar.

Albarracín recordó además que, aunque la multa económica por no votar continúa fijada en $50, el incumplimiento puede generar inconvenientes para realizar trámites ante el Estado provincial. Como por ejemplo, el ingreso a la administración pública o acceder a alguna prestación estatal.

boletas lujan de cuyo elecciones 2026 concejales Uno de los modelos de Boleta Única que encontrará el electorado de Maipú el próximo domingo.

Con menos categorías, menos distritos y el sistema de boleta única, todo indica que la noche electoral tendrá definiciones tempranas y que antes de que termine el domingo se conocerán los resultados oficiales de los comicios locales, siendo un tema muy importante para la pelea entre los oficialismos en las comunas, el gobierno provincial y el crecimiento de la Libertad Avanza, a nivel de territorio.

Qué se vota y cuáles son las fuerzas en pugna

El próximo domingo se eligen concejales en 6 municipios. Se renueva la mitad de los cuerpos y hay intendentes, como Matías Stevanato, que se juegan alcanzar las mayorías para los proyectos claves, como es el Presupuesto.

Respecto del Gobierno de Alfredo Cornejo viene haciendo una fuerte apuesta con inauguraciones -hasta lo que le permitió el cronograma electoral- para hacer una buena elección. Maipú y San Rafael son los principales bastiones del peronismo y es donde el radicalismo y La Libertad Avanza quieren copar las voluntades.

En el caso de Luján de Cuyo, el gobernador trabó una alianza con el PRO para llevar una lista única y hacerle sombra al peronismo, que viene de elecciones con resultados muy flojos. Sólo logró renovar una banca en la cámara de diputados el pasado 26 de octubre.