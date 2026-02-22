Que las de hoy sean las últimas elecciones insignificantes de Mendoza

Lo miró con interés y extrañeza, lo hizo una “bolita” entre sus dedos y de un papirotazo certero lo estrelló contra un poste reseco. Se quedó mirando esa protuberancia incómoda. Con la mente en Narnia.

Puede que a este hombre las elecciones de hoy le importen menos que la introspección dígito nasal que acaba de realizar.

Como a muchos de los que deben ir a votar.

Elecciones-Mendoza-domingo-22-de-febrero-multa-por-no-votar-1 Votar es obligatorio en las elecciones de hoy en seis departamentos.

Así de interesantes son estos comicios de este domingo 22 de febrero en 6 departamentos de Mendoza. Los ciudadanos de Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, y San Rafael tienen la obligación de ir a votar hoy de 8 a 18 por ignotas listas de concejales, cuyos apellidos no volverá a oír ni leer jamás, salvo que sean parientes o amigos.

La obligación de ir a elecciones hoy

¿Por qué deben ir a votar este domingo? Porque sus intendentes desdoblaron las elecciones del año pasado por razones políticas, por conveniencia, porque sí, por cuidar la “quinta” de mayorías muy escuálidas en sus concejos deliberantes. Porque la ley electoral se los permite. Y a joderse. Hay personas que viven en estos departamentos y aún no saben que deben ir a votar, ni en qué categoría. Los encuestadores, los analistas de la política, los partidos, esperan una participación muy baja que podría estar más cerca del 50 % que del 60 % del padrón de 514.008 electores de estos 6 distritos. Será una señal de hastío.

Mirando la botella “medio vacía” es comprensible que los intendentes hayan desdoblado la renovación de sus concejos deliberantes, por insignificantes que sean estos comicios. Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) ya tienen deliberantes “en contra”. Es decir, tienen menos concejales que la oposición. Si hubiesen mandado a votar en conjunto con las generales de octubre pasado, los habrían arrasado y la gobernabilidad local habría estado en juego. Votando en “rancho aparte”, hoy pueden salvar la ropa.

Stevanato y Cornejo Matías Stevanato, intendente peronista, en una actividad compartida con el gobernador radical Alfredo Cornejo.

Similar situación de riesgo tiene Ricardo Mansur en Rivadavia, mientras que Esteban Allasino en Luján y Fernando Ubieta en La Paz, van holgados. El caso de San Rafael es distinto. Omar y Emir Félix, con un aliado, llegan a 8 ediles de 12. Pero arriesgan 4 concejales propios de las 6 bancas en juego. Necesitan ganar, para asegurar tanto el Concejo como la próxima Convención que redactará la Carta Orgánica municipal.

Hoy no se debería hablar de encuestas. Pero habría al menos una gran sorpresa en los comicios departamentales.

Ahora… ¿cómo hacemos para que la gente no deba volver a enfocarse en una elección extemporánea que no les interesa más que a los concejales y sus jefes directos?

Las elecciones “perno”

Desafío a cualquiera que esté leyendo esta nota, a que recuerde el nombre de aunque fuere un concejal de su departamento. No vale preguntarle a Gemini. Como ciudadano, me dio vergüenza descubrir que tampoco sé quiénes son ni de qué se ocupan los ediles del departamento en el que vivo. El viernes me metí a ver la nómina y sólo reconocí a dos, que tienen una larga carrera política.

En diciembre de 2013, cuando Francisco “Paco” Pérez promediaba su mandato, la Legislatura de Mendoza sancionó las PASO provinciales. Esa ley terminó siendo un Frankenstein electoral y fue modificada en abril de 2017 por la ley 8.967. Ya era gobernador Alfredo Cornejo. Así se habilitó el desdoblamiento electoral.

El párrafo que indica la fecha de elecciones de concejales dice: “Los municipios que realicen sus elecciones generales separadas de las provinciales, deberán llevar a cabo las mismas el primer domingo del mes de septiembre, cuando corresponda la renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo municipal y el último domingo de febrero, en el caso de las elecciones del Poder Legislativo municipal exclusivamente, del año de la renovación…”

Así se instrumentó una fecha fija a las PASO provinciales y municipales, y a las generales del mismo nivel. Como esta vez no hubo primarias -suspendidas el año pasado-, la elección “desdoblada” de concejales cayó este domingo. Es la primera vez desde la sanción de la ley, que 6 municipios separan su renovación exclusiva de concejales de una elección general. Bueno para los intendentes y la política; un “perno” mayúsculo para la gente.

Por qué pocos saben qué se vota

Puede que compartamos la culpa entre la política, los medios, y aún los votantes que no se interesan en conocer a sus concejales. Pero muy pocos saben qué hace un concejal o por qué en algunos departamentos ganan más de $3 millones al mes. Los ediles no aparecen cuando hay inseguridad, ni cuando tiembla, llueve, o los precios se comen los bolsillos de la gente. Tampoco si se cierra una fábrica. Su tarea es otra.

De vez en cuando los vemos en alguna foto acompañando a su intendente. Seguro que trabajan, pero de concejales. Pocos hacen algo más, como ir al territorio a ver en directo las necesidades de la población.

La última ley electoral de Mendoza tiene 13 años y le sucedieron varias modificaciones. La última, fue la incorporación de la Boleta Única de Papel.

Las PASO vergonzosas de 2015

En todos estos años hubo grandes fiascos, como aquella PASO en Guaymallén donde hubo una pila infernal de listas y la Junta Electoral terminó anulando 9.000 votos y 31 mesas.

Pasó de todo: listas “colectoras”, “espejo”, y más. El dato curioso: esas fueron las últimas elecciones que ganó Luis Lobos, antes de perder la intendencia contra Marcelino Iglesias. En esa primaria superó por 707 votos a Alejandro Abraham, que era diputado nacional. Hoy Iglesias es senador provincial, Abraham está retirado de la política, y Lobos promedia su condena a ocho años por corrupción, en la prisión de San Felipe.

luis lobos preso.jpg Luis Lobos en 2022, cuando fue preso. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Modernizar la ley

Puede que este conjunto de normas electorales haya servido para superar coyunturas políticas del momento años atrás.

Pero ahora, la demanda social es la simplificación. Votar una sola vez. Y si se puede, eliminar las elecciones de medio tiempo. Más de la mitad de las provincias argentinas no renueva sus cuerpos deliberativos a mitad de un mandato, y nadie se ha muerto por eso.

Es un debate que vale la pena: modernizar la institucionalidad. Hacerla más sencilla para el elector y más eficiente para la gestión. Las elecciones intermedias hacen que las gestiones gasten sus energías todo el tiempo en quedarse, multiplicarse o sobrevivir, más que en resolverles problemas a las personas. Votar cada dos años es una carga insoportable que, a la luz de los dramas sociales de la Argentina, no ha resuelto nada.

Hoy la ley permite que las comunas separen su elección local, de la provincial. Años atrás, los “desdobladores” seriales eran Jorge Difonso en San Carlos, y la Ciudad de Mendoza en épocas de Víctor Fayad. Luego, los campeones de “desdoblar” fueron los intendentes del PJ, más algún opositor a Cambia Mendoza.

Proyectos para eliminar el desdoblamiento

Hay pasos que se pueden dar. El diputado Gustavo Cairo presentó el viernes un proyecto de ley que propone modificar la ley 2.551 y eliminar así la posibilidad de “desdoblar” comicios legislativos municipales cuando sólo se vote por concejales. Es decir, que no pase esto de tener que ir a votar sólo por el Concejo en febrero al año siguiente de una elección general. “Con los intendentes, es distinto”, dice Cairo.

Gustavo Cairo en 7D.jfif Gustavo Cairo presentó un proyecto para prohibir el desdoblamiento en elecciones de concejales.

¿Qué más se puede hacer? El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, tendría la idea de avanzar en la eliminación de las elecciones de medio tiempo, o al menos, de cancelar la posibilidad de desdoblar elecciones municipales.

No es tan sencillo abandonar el voto cada dos años, porque tiene rango constitucional. Es decir, que para eliminarlas, hay que hacer una reforma constitucional con todo lo que ello lleva de complejo en Mendoza.

Los cambios concretos

En detalle, habría que modificar o eliminar de nuestra Constitución el artículo 70 (establece para los diputados que la cámara se renovará por mitad cada dos años), el 78 (establece para los senadores la misma condición), el artículo 197 que obliga a los concejos deliberantes a renovarse por mitad cada dos años. Y también hay que modificar el 199, para aclarar que los calendarios electorales municipales deben ir junto al provincial.

Habría que modificar además la Ley Orgánica de Municipalidades (1.079), porque ordena la renovación de los concejos, la ley 2.551 que regula la convocatoria a elecciones, y la 8.619 de las PASO, que establece las fechas fijas.

Como se ve, mucha tarea para ponerse de acuerdo.

Circula en ámbitos políticos una idea bastante atrevida, de uno de los intendentes que mandó a votar hoy. “Que los concejales trabajen gratis, ad honorem” dice. Una iniciativa para quitarle el Concejo Deliberante a la “rosca”, a la “casta”, y devolverlo a los vecinos.

Eso podría agregar interés a una elección que hoy resulta insignificante.