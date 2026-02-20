Elecciones en Mendoza del domingo 22 de febrero: de cuánto es la multa por no votar

Elecciones-Mendoza-domingo-22-de-febrero-multa-por-no-votar El monto de la multa por no votar depende de si tenías infracciones previas sin regularizar.

Elecciones en Mendoza: de cuánto es la multa por no votar el domingo 22 de febrero

La multa por no ir a votar en las elecciones del domingo 22 de febrero en Mendoza varía entre $50 y $500, según lo establecido en el Artículo 125 del Código Electoral Nacional. Estos son los valores discriminados:

Primera infracción: $50

Segunda infracción: $100

Tercera infracción: $200

Cuarta infracción: $400

Quinta o más infracciones: $500

La sanción económica se aplica a los electores mayores de 18 y menores de 70 años que no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores a la votación.

Elecciones-Mendoza-domingo-22-de-febrero-multa-por-no-votar-1 En Argentina el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años.

Más allá de la multa económica que suele ser por un monto bajo debido a la inflación, lo más relevante son las sanciones administrativas:

Registro de Infractores: queda asentado en el "Registro de Infractores al deber de votar".

Trámites públicos: no se podrá realizar gestiones o trámites ante organismos estatales (nacionales, provinciales o municipales) durante un año.

Empleo público: no será designado para funciones o empleos públicos por un período de tres años.

La consulta al Registro de Infractores al deber de votar es online en https://infractores.padron.gov.ar.

No votar en las elecciones: cómo justificar la ausencia

Todos los ciudadanos tienen un plazo de 60 días después de la elección para presentar el justificativo ante la Secretaría Electoral. Las razones válidas son:

Distancia: estar a más de 500 km del lugar de votación (debes pedir un certificado en la comisaría más cercana).

estar a más de 500 km del lugar de votación (debes pedir un certificado en la comisaría más cercana). Salud: enfermedad o fuerza mayor que impida asistir (con certificado médico).

enfermedad o fuerza mayor que impida asistir (con certificado médico). Razones laborales: personal de servicios públicos que deba trabajar ese día.

Si la elección fue hace menos de 60 días, se puede cargar el certificado médico o de distancia (más de 500 km) en el mismo portal de infractores: