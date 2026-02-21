en vivo Elecciones desdobladas

Elecciones en Mendoza EN VIVO: vecinos eligen concejales y sacuden el tablero político en 6 municipios

Domingo de elecciones en Mendoza. Maipú, Santa Rosa, Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz y Rivadavia van a las urnas.

Domingo de elecciones en Mendoza. Maipú, Santa Rosa, Luján de Cuyo, San Rafael, La Paz y Rivadavia van a las urnas.

Foto: Axel Lloret

Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Rivadavia y Santa Rosa van a elecciones este domingo 22 de febrero. Los vecinos eligen concejales y algo más

Diario Uno | Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]

EN VIVO