Elecciones en Mendoza EN VIVO: vecinos eligen concejales y sacuden el tablero político en 6 municipios

Además, en el Sur, los sanrafaelinos elegirán 24 convencionales municipales, que son quienes crearán la primera Carta Orgánica de un municipio de Mendoza.

En las elecciones de este domingo se eligen concejales en 6 municipios. Además, San Rafael elige convencionales.

Los primeros resultados de las elecciones municipales 2026 se conocerán a partir de las 21.

Sacudón político en las elecciones municipales

Para evitar el “huracán Milei” y que la elección de diputados nacionales y legisladores provinciales de octubre “arrastrara” la de los concejales, dejando Concejos Deliberantes con fuerte impronta opositora, 6 intendentes decidieron desdoblar los comicios municipales.

Así, siguiendo lo que manda la ley electoral, las elecciones –que son exclusivamente del Poder Legislativo municipal- se fijaron para “el último domingo de febrero, del año de la renovación”… es decir, hoy.

La DGE habilitó 214 escuelas para las elecciones de este domingo en 6 municipios.

De aquellos 6 intendentes, 4 son peronistas: Matías Stevanato (Maipú), Omar Félix (San Rafael), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz); uno es un radical díscolo: Ricardo Mansur, de Rivadavia; y otro es Esteban Allasino, de Luján de Cuyo: un ex aliado de Cambia Mendoza, que fue opositor en las elecciones pasadas pero que recompuso la relación de cara a estas municipales.

Todos ponen en juego el armado de sus Concejos, pieza clave para la gobernabilidad y la implementación de políticas municipales en los dos años de mandatos que restan. Pero no solo eso… un tropiezo electoral también puede darle alas a la oposición y modificar el escenario político pensando en las elecciones del 2027.

Elecciones, electores y candidatos: qué se vota, quiénes votan y cómo es la oferta

Según la cantidad de habitantes del departamento, los Concejos Deliberantes están compuestos por 10 o 12 miembros. En este 2026, todos renuevan una mitad, es decir, 5 o 6 concejales.

De los 6 que dejan su banca en Luján de Cuyo, hay 5 entre aliados y oficialistas: Marisa Barea, Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos, Carlos Alberto Sala y Rubén Alfredo Lázaro, de Más Luján. La sexta es Paloma Scalco, del peronismo kirchnerista, que va por la renovación.

Stevanato, en tanto, pone en juego en las elecciones de Maipú solo 2 concejales: Yamila Cerezo y Luis Acosta. El radicalismo, en cambio, pone 3: Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni; pero esta vez llega a las urnas aliado con La Libertad Avanza y el PRO. La otra concejal que culmina mandato es Analía Pallero, de Libres del Sur, que asumió en su momento como parte de Cambia Mendoza.

El Concejo de San Rafael es el otro con 12 miembros: 6 del bloque Justicialista, 5 del bloque Cambia Mendoza y 1 del bloque Libertario –que suele votar junto al oficialismo.

Tras las elecciones este domingo terminan su mandato: Barcudi, Pamela Torres y Mariano Cámara, del peronismo; y Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo, del radicalismo.

Santa Rosa, La Paz y Rivadavia renuevan 5 concejales.

Santa Rosa cuenta con 4 ediles del Partido Justicialista; 4 de Cambia Mendoza y 2 de Ahora Santarrosinos. Y cada uno de esos espacios pone en juego la mitad de sus bancas.

Culminan su mandato Leonardo Saile y Romina Donaire; Débora Quiroga; y los radicales Norma Trigo y José Quiles.

Foto: Gentileza Foro de Autonomía Municipal

En Rivadavia terminan mandato: Víctor Agüero, Juan Carlos Argüello y Nilda Estela Pichilli, del partido del intendente Ricardo Mansur, Sembrar; Evangelina Laura Abate Cano, de la UCR; y Juan Manuel Villalba, del peronismo.

Mientras que, en La Paz, el peronismo pone en juego las bancas que dejan Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón; mientras que Cambia Mendoza apuesta las de Mayra Ortíz y Fernando Rojas.

Además, San Rafael elige 24 convencionales municipales, con el objetivo de que dicten una Carta Orgánica que refuerce la autonomía municipal decretada por el intendente Omar Félix.

En las elecciones municipales, los electores habilitados son aquellos nacionales que tengan domicilio en el departamento en cuestión, más los extranjeros con dos años de residencia en el municipio. Según el padrón 2026, son 3.092 los electores extranjeros habilitados para votar. La mayoría de ellos, en San Rafael.

Como reza la ley electoral en Mendoza, la elección se llevará a cabo con boleta única.

En el padrón de las elecciones de este domingo hay más de 514.000 electores habilitados.

El peronismo (con diversas denominaciones), la Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el Frente Libertario Demócrata y el Frente Verde presentan candidatos en los 6 municipios: La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad lo hace en Luján, Maipú, Rivadavia y San Rafael.

El kirchnerismo se presenta en Luján, San Rafael y Rivadavia.

El Partido de los Jubilados presenta lista solo en La Paz; Protectora solo en Luján; y los municipales Maipú Nuevo Rumbo, Ahora Santarrosinos y Sembrar lo hacen solo en sus departamentos.

Cómo voto con boleta única en las elecciones municipales

Las boletas de Luján de Cuyo, La Paz, Maipú, Santa Rosa y Rivadavia presentan un recuadro por espacio: al hacer la cruz en él, se vota a todos los candidatos a concejal de la columna. Para que el voto sea válido solo se puede seleccionar un solo partido.

En la boleta de San Rafael, cada columna tiene un recuadro para seleccionar la lista completa, es decir, tanto concejales como convencionales. También se puede obviar esa opción y hacer una cruz en un recuadro de concejales y en uno de convencionales, o dejar alguno de ellos en blanco.

Con el cierre de urnas, a las 18, comenzará a delinearse la distribución del poder municipal para los próximos dos años, un factor clave para la gobernabilidad en cada departamento. Los resultados de las elecciones 2026 se conocerán a partir de las 21.