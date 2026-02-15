El ex intendente Luis Lobos cumplió la mitad de la condena por delitos de corrupción

Claudia Sgró, María Elena Fernández y Luis Lobos.JPG Luis Lobos, la esposa y la suegra, años atrás, en sede judicial cuando ya estaban imputados por corrupción. Foto: archivo

Fue por el caso de los empleados truchos, donde Luis Lobos, la esposa -Claudia Sgró- y la suegra, Elena Fernández, embolsaban el dinero público que se liquidaba a municipales que no recibían ni un peso. Ambas mujeres también fueron condenadas; la última de las mencionadas en juicio abreviado cuando se declaró culpable.

La nueva condena a Luis Lobos y la famosa mansión

El 28 de diciembre de 2022, la Justicia condenó a Luis Lobos por otro caso de fraude (pagos por el alquiler de maquinaria asfaltadora) y por enriquecimiento ilícito (la famosa mansión en Guaymallén y otros bienes).

Él se declaró culpable, asumió la responsabilidad de los hechos y tras una audiencia de juicio abreviado se determinó que, finalmente, debía pasar 8 años en la cárcel por todos los delitos.

mansion de luis lobos.jpg La llamada mansión de Luis Lobos fue rematada por $172 millones que recibió la DGE gracias a un fallo de la jueza civil María Paz Gallardo en 2021, en el primer caso de extinción de dominio en el país.

La investigadora de los casos que terminaron con la declaración de culpables de Luis Lobos, la esposa y la suegra fue la fiscal Susana Muscianisi, quien por estas horas trabaja en otro caso de alto impacto y que complica a la Liga Mendocina de Fútbol y a su presidente, Omar Sperdutti, por transferencias de $130 de la cuenta oficial a empresas de la familia del directivo.

Luis Lobos y el tramo final en la cárcel

Luis Lobos tiene buena conducta en la vida carcelaria y terminó el ciclo secundario. Todo esto le facilitará, en breve, a solicitar el beneficio de las salidas transitorias. Intervendrán la Unidad Fiscal de Ejecución Penal y un juez y serán quienes promoverán o desestimarán la petición del ex intendente de Guaymallén.

El beneficio de las salidas transitorias es una etapa que Luis Lobos, en caso de buen comportamiento y cumplimiento de las condiciones y reglas de conducta que sean fijadas, podrá vivir hasta que cumpla el 70% del total de la condena.

El régimen de salidas transitorias habilita el egreso de la cárcel durante algunas horas una o dos veces por mes. A medida que avance el proceso podrá obtener más horas de salida cada mes.

El último tramo del cumplimiento del régimen progresivo de la pena prevé que se otorgue la libertad condicional, también bajo normas de conducta específicas y previa autorización judicial y de la Fiscalía de Ejecución Penal.