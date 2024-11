Luis Lobos y su ex sufrieron otro revés judicial, ahora por parte de la Corte de la Nación

Esta medida a la que el máximo tirbunal no le dio lugar está relacionada con la condena que recibieron el ex funcionario peronista y su ex esposa, Claudia Sgró, por el caso conocido como el de los empleados truchos de la Municipalidad de Guaymallén.

En esta causa se comprobó que dos personas que figuraban como trabajadores municipales cumplían tareas en la casa de la suegra de Lobos, quien a su vez les retenía los ingresos y les ocultaba su pertenencia a la plantilla comunal. Lobos y y Sgró fueron condenados por este hecho mientras la suegra del ex jefe comunal, María Elena Fernández, también fue enjuiciada, se declaró culpable y le dieron 3 años de prisión en suspenso.