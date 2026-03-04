La brillante Nicole Kidman regresa al mundo de las series con un thriller que mezcla, drama, crimen y suspenso, se trata de Scarpetta: Médico Forense y Prime Video la acaba de lanzar.
Prime Video: la serie recién estrenada con Nicole Kidman es el thriller criminal que debes ver
La brillante Nicole Kidman regresa al mundo de las series con un thriller que mezcla, drama, crimen y suspenso. La serie se basa en una exitosa saga de novelas
Nicole Kidman se ha convertido en la reina de la televisión y ahora está de regreso con Scarpetta: Médico Forense, una serie de drama, crimen y suspenso que se basa en una exitosa saga de novelas de suspense de Patricia Cromwell, donde el crimen es abordado desde el ángulo de la medicina forense.
La serie Scarpetta sigue a una patóloga forense que con el uso de tecnología de punta y un exhaustivo análisis científico esclarece aquellos homicidios donde las pistas no son evidentes.
A través de autopsias detalladas y métodos de vanguardia, participa en investigaciones que requieren precisión técnica y una lectura minuciosa que solo ella sabe llevar a cabo.
La novela y la serie siguen a Kay Scarpetta, una médico forense que se encarga no solo de estudiar los cuerpos de víctimas para determinar qué les sucedió, sino también para darles voz y hacer justicia. Scarpetta tiene un secreto, y debe nfrentarse a él para resolver un crimen que la persigue.
Prime Video: de qué trata la serie Scarpetta: Médico Forense
Scarpetta: Médico Forense es una serie de crimen y suspenso de origen estadounidense para Prime Video, El personaje literario favorito de Patricia Cornwell. La serie cuenta con la participación de Jamie Lee Curtis y Nicole Kidman.
Scarpetta es una patóloga forense ficticia, brillante y hermosa, que es la protagonista de la popular serie de novelas policiales. El personaje que será interpretado por Nicole Kidman está inspirado por la ex médico forense jefe de Virginia, Marcella Farinelli Fierro, utiliza tecnología forense para resolver crímenes.
Prime Video: reparto de la serie Scarpetta: Médico Forense
- Nicole Kidman
- Jamie Lee Curtis
- Emmy Bobby Cannavale
- Benton Wesley
- Ariana DeBose