Prime Video: la serie recién estrenada con Nicole Kidman es el thriller criminal que debes ver

A través de autopsias detalladas y métodos de vanguardia, participa en investigaciones que requieren precisión técnica y una lectura minuciosa que solo ella sabe llevar a cabo.

La novela y la serie siguen a Kay Scarpetta, una médico forense que se encarga no solo de estudiar los cuerpos de víctimas para determinar qué les sucedió, sino también para darles voz y hacer justicia. Scarpetta tiene un secreto, y debe nfrentarse a él para resolver un crimen que la persigue.

Prime Video: de qué trata la serie Scarpetta: Médico Forense

Scarpetta: Médico Forense es una serie de crimen y suspenso de origen estadounidense para Prime Video, El personaje literario favorito de Patricia Cornwell. La serie cuenta con la participación de Jamie Lee Curtis y Nicole Kidman.

Scarpetta es una patóloga forense ficticia, brillante y hermosa, que es la protagonista de la popular serie de novelas policiales. El personaje que será interpretado por Nicole Kidman está inspirado por la ex médico forense jefe de Virginia, Marcella Farinelli Fierro, utiliza tecnología forense para resolver crímenes.

Prime Video: reparto de la serie Scarpetta: Médico Forense

Nicole Kidman

Jamie Lee Curtis

Emmy Bobby Cannavale

Benton Wesley

Ariana DeBose

Tráiler de la serie Scarpetta: Médico Forense