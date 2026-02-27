Si estás buscando dar tus primeros pasos en el universo de las series coreanas o k-dramas, Prime Video tiene la puerta de entrada perfecta. Se trata de una serie que no solo ofrece un retrato fascinante de la cultura coreana, sino que es tan adictiva que probablemente la termines en un solo fin de semana.
Prime Video: la serie coreana de comedia que es perfecta para iniciarse en los k-drama
Se trata de una comedia romántica que se adentra en un terreno poco explorado. Tiene 12 episodios y está disponible en Prime Video
La serie en cuestión se llama Seguro contra divorcios y se estrenó en 2025. Es una comedia romántica original de Corea del Sur, escrita por Lee Tae-yoon, codirigida por Lee Won-suk y Choi Bo-kyung. A continuación, te compartimos todos los detalles del k-drama
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El genial actuario Ki-jun, de Seguros Generales Plus, un semillero de mentes brillantes, crea un seguro contra divorcio con un equipo de expertos: una suscriptora, una analista cuantitativa, un analista de riesgo, una evaluadora de pérdidas y un exagente estrella. Mientras cuantifican el divorcio para fijar primas justas, esta comedia romántica de oficina sigue su viaje de nuevos vínculos y amor", revela Prime Video.
Seguro contra divorcio es una comedia romántica de oficina sobre el equipo de desarrollo de productos innovadores de una compañía de seguros, que está compuesto solo por los mejores cerebros, y que presenta un innovador producto: el seguro de divorcios.
La idea parte de Noh Ki-joon, un trabajador de seguros que goza de gran prestigio pero sufre de una desastrosa vida amorosa. Tras pasar por tres divorcios y perder mucho dinero y felicidad en cada uno, Ki-joon decide aprovechar la experiencia y crear un nuevo tipo de seguro: el de divorcio.
Mientras supera los desafíos de crear y lanzar este producto único, se enfrenta a diferentes tipos de problemas en el trabajo y en su vida personal. Trabaja con un grupo de compañeros, cada uno con sus propias características y antecedentes, mientras intentan determinar cuánto cuesta un divorcio y aprender más sobre el amor y las relaciones.
A medida que Ki-joon analiza el divorcio más de cerca, comienza a pensar en sus propias relaciones pasadas y por qué no funcionaron. Y, sobre todo, empieza a sentir simpatía por una de sus compañeras.
Elenco
- Lee Dong-wook
- Lee Joo-been
- Lee Kwang-soo
- Lee Da-hee
- Kim Won-hae
- Chu So-jung
- You Hyun-soo