Prime Video: la serie coreana de comedia que es perfecta para iniciarse en los k-drama

Seguro contra divorcio

Seguro contra divorcio es una comedia romántica de oficina sobre el equipo de desarrollo de productos innovadores de una compañía de seguros, que está compuesto solo por los mejores cerebros, y que presenta un innovador producto: el seguro de divorcios.

La idea parte de Noh Ki-joon, un trabajador de seguros que goza de gran prestigio pero sufre de una desastrosa vida amorosa. Tras pasar por tres divorcios y perder mucho dinero y felicidad en cada uno, Ki-joon decide aprovechar la experiencia y crear un nuevo tipo de seguro: el de divorcio.

Mientras supera los desafíos de crear y lanzar este producto único, se enfrenta a diferentes tipos de problemas en el trabajo y en su vida personal. Trabaja con un grupo de compañeros, cada uno con sus propias características y antecedentes, mientras intentan determinar cuánto cuesta un divorcio y aprender más sobre el amor y las relaciones.

serie seguro contra divorcio

A medida que Ki-joon analiza el divorcio más de cerca, comienza a pensar en sus propias relaciones pasadas y por qué no funcionaron. Y, sobre todo, empieza a sentir simpatía por una de sus compañeras.

Elenco