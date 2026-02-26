Seguridad denunció hechos de violencia contra la Policía, tras la media sanción de la Ley de Glaciares

Poco antes de la medianoche, el Ministerio de Seguridad de Mendoza, denunció ataques contra el personal policial durante una manifestación en contra de la minería. Precisamente este jueves, el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares obtuvo la media sanción en el Senado.
La publicación sostiene que "en el marco de una nueva manifestación llevada adelante por antimineros, un grupo de encapuchados intentó ocupar la totalidad de la calzada y alterar el orden público, promoviendo hechos de violencia directa contra el personal policial".
Noticia en desarrollo.-