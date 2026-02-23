Estaba esposado pero así y todo pudo robarse el móvil de la Policía para escapar

En el pequeño pueblo de Bladenboro, Estados Unidos, se registró el incidente el miércoles pasado. Lo que era un control policial rutinario en una ruta local se transformó en la detención de un hombre de 32 años que tenía varias órdenes de arresto pendientes por delitos previos. El sospechoso fue esposado de inmediato y colocado en la parte trasera del vehículo para su traslado a la comisaría. Pero después, se vendría lo tragicómico.

Tiroteo-Georgia-efe 1 La detención ocurrió en un pequeño pueblo de Estados Unidos.

La insólita fuga del detenido

En un giro inesperado y casi cinematográfico, el detenido logró —de alguna forma aún bajo investigación— manipular sus esposas o aprovechar un descuido momentáneo para acceder al asiento del conductor. Arrancó el motor del patrullero y aceleró a toda velocidad, huyendo por las calles del pueblo mientras seguía con las manos atadas. Durante la maniobra, el vehículo golpeó levemente al oficial que intentaba bloquearlo, lo que convirtió el auto en un arma improvisada y agravó los cargos.