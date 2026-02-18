Fue detenido por el robo 200 paquetes de cigarrillos, una lata de duraznos y otra de picadillo

Un delincuente de 48 años fue detenido en la Ciudad de Mendoza luego de cometer un robo en una verdulería, de donde intentó llevarse cigarrillos, una lata de duraznos y una de picadillo. Fue descubierto por el dueño del lugar y la Policía lo capturó a pocos metros del lugar.
El intento de robo ocurrió alrededor de las 21.30 del martes en una verdulería de calle 9 de Julio al 1900, cerca del cruce con calle Coronel Plaza, de la Ciudad de Mendoza.
El dueño del comercio ya había cerrado, pero regresó un instante después al darse cuenta que se había olvidado una mochila y otras pertenencias, y advirtió que algo pasaba en el interior.
El detenido tras el intento de robo en un comercio de Capital
La víctima llamó a la Policía debido a que encontró que estaban las luces prendidas del local que acababa de cerrar, además que un hombre había forzado la reja para ingresar.
Los móviles llegaron cuando el delincuente ya había salido del lugar, pero todavía estaba cerca. A pocos metros, y con ayuda de los vecinos, lo capturaron.
Al requisar lo que llevaba, encontraron que había robado 200 cajas de cigarrillos, una lata de duraznos y otra de picadillo. El detenido fue trasladado a una Comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.