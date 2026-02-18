Fue detenido por el robo 200 paquetes de cigarrillos, una lata de duraznos y otra de picadillo

El detenido tras el intento de robo en un comercio de Capital

La víctima llamó a la Policía debido a que encontró que estaban las luces prendidas del local que acababa de cerrar, además que un hombre había forzado la reja para ingresar.

Los móviles llegaron cuando el delincuente ya había salido del lugar, pero todavía estaba cerca. A pocos metros, y con ayuda de los vecinos, lo capturaron.

Al requisar lo que llevaba, encontraron que había robado 200 cajas de cigarrillos, una lata de duraznos y otra de picadillo. El detenido fue trasladado a una Comisaría donde quedó a disposición de la Justicia.