La Policía detuvo este miércoles a 2 hombres, de 52 y 31 años, quienes transportaban terneros robados y faenados en un vehículo particular sin poder justificar su procedencia. Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la oficina fiscal interviniente junto con los elementos secuestrados.
Detuvieron a dos hombres que llevaban en un auto dos terneros robados y faenados
Los sospechosos de 52 y 31 años dijeron que hacían un flete. Un productor denunció que le forzaron el alambrado y le robaron los animales
El hecho ocurrió en calle Milagros, casi Ferrari, de Guaymallén y el operativo fue realizado en conjunto por la Policía Rural y el Cuerpo Motorizado de Prevención, dependiente de la Unidad de Acción Preventiva.
Los efectivos observaron a los delincuentes a bordo de un vehículo mientras realizaban patrullajes preventivos en la zona. En el interior del auto habían 3 terneros sin vida. Ante la consulta policial, el conductor aseguró que se encontraba realizando un flete.
Sin embargo, los policías consultaron a distintos propietarios de campos de la zona y dieron con un hombre quien denunció que le habían forzado el alambrado y llevado 3 animales, coincidentes con los transportados en el rodado.
Durante el procedimiento se secuestraron los animales, el vehículo utilizado para el traslado, cuatro cuchillos de desposte y una tenaza, elementos que habrían sido empleados para concretar el hecho. La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°2.