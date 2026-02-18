Detuvieron a dos hombres que llevaban en un auto dos terneros robados y faenados

El hecho ocurrió en calle Milagros, casi Ferrari, de Guaymallén y el operativo fue realizado en conjunto por la Policía Rural y el Cuerpo Motorizado de Prevención, dependiente de la Unidad de Acción Preventiva.

Los efectivos observaron a los delincuentes a bordo de un vehículo mientras realizaban patrullajes preventivos en la zona. En el interior del auto habían 3 terneros sin vida. Ante la consulta policial, el conductor aseguró que se encontraba realizando un flete.