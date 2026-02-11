Pullaro cedió ante la presión de la Policía de Santa Fe y anunció un piso de casi $1,4 millones

En un giro político para desactivar una crisis que amenazaba la seguridad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro validó las protestas de los efectivos y anunció un fuerte incremento salarial por decreto para la Policía. "El reclamo fue justo y genuino", admitió este miércoles el mandatario tras varios días de máxima tensión en Rosario.
Pullaro fue específico respecto a las cifras que comenzarán a percibir los uniformados para ganarle a la inflación:
-
Sueldo mínimo garantizado: ningún policía de la provincia cobrará menos de $1.350.000.
Personal operativo: con el adicional de la canasta básica y el aumento en la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), el piso para quienes están en la calle será de $1.438.835.
El salto: hasta hoy, los sueldos rondaban entre los $960.000 y poco más de $1.000.000.
"Hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación, en un marco donde todavía no vemos un crecimiento económico en el país", subrayó el gobernador desde Rosario.
Días de furia y agresiones en Rosario
El anuncio llegó horas después de que la tensión llegara a su punto más alto. Este miércoles a la mañana, el jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, intentó dialogar con los manifestantes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, pero la situación se descontroló: el oficial fue agredido y escupido por los propios agentes, lo que lo obligó a refugiarse dentro de la sede policial.
Ante este escenario de desobediencia, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, había exigido el cese de las protestas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras que el ministro de Economía, Pablo Olivares, terminó de pulir los números que Pullaro presentó esta tarde.
Puntos clave del decreto para la Policía de Santa Fe
-
Garantía de la Canasta Básica: el aumento se incorpora al sueldo para asegurar que ningún agente esté por debajo de la línea de pobreza.
Actualización de la TAP: un refuerzo directo para la alimentación del personal en servicio.
Paz social: con este anuncio, el Gobierno de Santa Fe espera que la totalidad de la Policía se reincorpore a sus funciones operativas de inmediato.