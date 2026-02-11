Pullaro cedió ante la presión de la Policía de Santa Fe y anunció un piso de casi $1,4 millones

Días de furia y agresiones en Rosario

El anuncio llegó horas después de que la tensión llegara a su punto más alto. Este miércoles a la mañana, el jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, intentó dialogar con los manifestantes frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, pero la situación se descontroló: el oficial fue agredido y escupido por los propios agentes, lo que lo obligó a refugiarse dentro de la sede policial.

Ante este escenario de desobediencia, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, había exigido el cese de las protestas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, mientras que el ministro de Economía, Pablo Olivares, terminó de pulir los números que Pullaro presentó esta tarde.

Puntos clave del decreto para la Policía de Santa Fe