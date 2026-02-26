La película de Dwayne Johnson y Emily Blunt que arrasa en Prime Video

the smashing machine El dolor, la adicción y el amor amenazan con derrumbar al hombre detrás del peleador profesional.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"En los 2000, Mark Kerr dominó la MMA, pero fuera del ring su mayor batalla fue contra la adicción, el dolor, la fama y, sobre todo, contra sí mismo", revela la sinopsis oficial de Prime Video.

La película gira en torno al luchador mixto estadounidense Mark Kerr que, pese a sus logros en el octágono, lidió con una vida personal marcada por adicciones, conflictos emocionales y una relación tóxica con su novia Dawn.

Kerr contribuyó a la popularidad del deporte en sus inicios, pero las brutales exigencias de las peleas le pasaron factura, provocando finalmente una adicción a los analgésicos. Además, la constante necesidad de viajar en sus primeras peleas, ya que los combates más lucrativos siempre se celebraban en Japón, tampoco ayudó.

Dwayne Johnson Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr.

El film narra con un estilo casi documental, que recuerda al enfoque hiperrealista de las innovadoras películas de los hermanos Safdie, Good Time y Uncut Gems. Todos los actores se adhieren con entusiasmo al tono documental. Esta sensación de realismo se ve reforzada por la presencia de numerosas leyendas de la MMA como Bas Rutten y Ryan Bader, e incluso hay un cameo del propio Kerr.

The Smashing Machine es una película cruda, honesta y deportiva sin igual. Quizás, su mayor virtud es la actuación de Dwayne Johnson, pues muchos críticos profesionales lo comentaron, según recoge Film Affinity.

Tráiler del film

Embed - La Máquina: The Smashing Machine | Trailer (Doblado Latino) | Dwayne Johnson | A24

Reparto