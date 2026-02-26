Prime Video renueva constantemente su biblioteca, y agrega series, películas, documentales y programas de TV para que todos los usuarios tengan algo nuevo para ver. En esta ocasión, se acaba de estrenar un film de drama y acción que ya se encuentra entre los títulos más vistos de la plataforma.
La película de Dwayne Johnson y Emily Blunt que arrasa en Prime Video
El fim sigue al legendario luchador de MMA Mark Kerr en el punto más alto de su carrera. Prime Video la acaba de agregar en el catálogo
La película se llama The Smashing Machine y se estrenó en septiembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata. Recientemente, se agregó en el catálogo de Prime Video Argentina. A continuación, te contamos todo sobre el film que se inspira en la historia real de un famoso luchador de Artes Marciales Mixtas/UFC.
Esta biopic narra un drama deportivo, escrito, dirigido y producido por Benny Safdie, destacado cineasta independiente estadounidense. El reparto es liderado por Dwayne Johnson en el papel de exluchador olímpico, junto a Emily Blunt como la entonces esposa del deportista.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"En los 2000, Mark Kerr dominó la MMA, pero fuera del ring su mayor batalla fue contra la adicción, el dolor, la fama y, sobre todo, contra sí mismo", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La película gira en torno al luchador mixto estadounidense Mark Kerr que, pese a sus logros en el octágono, lidió con una vida personal marcada por adicciones, conflictos emocionales y una relación tóxica con su novia Dawn.
Kerr contribuyó a la popularidad del deporte en sus inicios, pero las brutales exigencias de las peleas le pasaron factura, provocando finalmente una adicción a los analgésicos. Además, la constante necesidad de viajar en sus primeras peleas, ya que los combates más lucrativos siempre se celebraban en Japón, tampoco ayudó.
El film narra con un estilo casi documental, que recuerda al enfoque hiperrealista de las innovadoras películas de los hermanos Safdie, Good Time y Uncut Gems. Todos los actores se adhieren con entusiasmo al tono documental. Esta sensación de realismo se ve reforzada por la presencia de numerosas leyendas de la MMA como Bas Rutten y Ryan Bader, e incluso hay un cameo del propio Kerr.
The Smashing Machine es una película cruda, honesta y deportiva sin igual. Quizás, su mayor virtud es la actuación de Dwayne Johnson, pues muchos críticos profesionales lo comentaron, según recoge Film Affinity.
Tráiler del film
Reparto
- Dwayne Johnson como Mark Kerr.
- Emily Blunt es Dawn Staples.
- Ryan Bader interpreta a Mark Coleman.
- Bas Rutten es él mismo.
- Oleksandr Usyk como Igor Vovchanchyn.
- Lyndsey Gavin interpreta a Elizabeth Coleman.