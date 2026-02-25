Prime Video continúa engordando su catálogo con producciones que dan que hablar, como por ejemplo la recién estrenada serie subida de tono que es número uno, se trata de 56 Días.
Prime Video tiene la serie de 8 episodios que es un thriller sensual y subida de tono
Prime Video continúa engordando su catálogo con producciones que dan que hablar, como por ejemplo la recién estrenada serie subida de tono que es número uno
56 Días serie creada por Karyn Usher y Lisa Zwerling, es un thriller que combina misterio y drama emocional en un contexto marcado por el confinamiento. La historia arranca con una relación que avanza de forma acelerada debido a circunstancias excepcionales, pero lo que comienza como una oportunidad para el amor pronto se transforma en una inquietante investigación.
La trama sigue la investigación de un cruel homicidio 56 Días después de que Oliver y Ciara se conocieran en un supermercado y comenzaran un tórrido romance, pues el cuerpo intencionalmente dejado en descomposición fue encontrado en el departamento de él.
Descubriremos el caso al tiempo que vemos la intensa historia de amor que terminó en crimen.
Prime Video: de qué trata la serie 56 Días
La historia de la serie 56 Days nos presenta a Ciara y Oliver, dos desconocidos que se conocen en una cola de supermercado y sienten una conexión instantánea. Lo que comienza como un romance apresurado toma un giro drástico cuando deciden irse a vivir juntos para pasar el confinamiento y conocerse mejor.
Sin embargo, lo que parecía la burbuja perfecta de amor se convierte en una pesadilla de desconfianza.
Cincuenta y seis días después de su primer encuentro, los investigadores encuentran un cuerpo en el apartamento que compartían. A través de una estructura narrativa que salta entre el pasado y el presente, la serie nos obliga a jugar a los detectives: ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el asesino? Y, sobre todo, ¿qué escondían realmente bajo esa fachada de pareja ideal?
Con un montaje que alterna entre un intenso día en la investigación actual y la retorcida relación de los amantes en el pasado, la serie es tanto una historia policíaca como un thriller psicológico fascinante y sensual.
Prime Video: reparto de la serie 56 Días
- Dove Cameron será Ciara Wyse
- Avan Jogia será Oliver Kennedy
- Karla Souza será Lee Reardon
- Dorian Missick será Karl Connolly