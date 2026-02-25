Prime Video tiene la serie de 8 episodios que es un thriller sensual y subida de tono

Descubriremos el caso al tiempo que vemos la intensa historia de amor que terminó en crimen.

Prime Video: de qué trata la serie 56 Días

La historia de la serie 56 Days nos presenta a Ciara y Oliver, dos desconocidos que se conocen en una cola de supermercado y sienten una conexión instantánea. Lo que comienza como un romance apresurado toma un giro drástico cuando deciden irse a vivir juntos para pasar el confinamiento y conocerse mejor.

Sin embargo, lo que parecía la burbuja perfecta de amor se convierte en una pesadilla de desconfianza.

Cincuenta y seis días después de su primer encuentro, los investigadores encuentran un cuerpo en el apartamento que compartían. A través de una estructura narrativa que salta entre el pasado y el presente, la serie nos obliga a jugar a los detectives: ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el asesino? Y, sobre todo, ¿qué escondían realmente bajo esa fachada de pareja ideal?

Con un montaje que alterna entre un intenso día en la investigación actual y la retorcida relación de los amantes en el pasado, la serie es tanto una historia policíaca como un thriller psicológico fascinante y sensual.

Prime Video: reparto de la serie 56 Días

Dove Cameron será Ciara Wyse

Avan Jogia será Oliver Kennedy

Karla Souza será Lee Reardon

Dorian Missick será Karl Connolly

Tráiler de la serie 56 Días