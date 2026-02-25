Ha quedado claro que los k-dramas o series coreanas han llegado para robarse los corazones de millones de espectadores en el mundo. Con historias para sacar una sonrisa, derramar lágrimas o incluso para compartir una tarde en familia, Prime Video tiene opciones para todos los gustos.
Prime Video: la serie coreana con el mejor plot twist que es perfecta para ver de un tirón
Esta serie tiene un giro dramático en la historia, por lo que genera tensión y sorpresa entre los espectadores. Tiene ocho episodios y estádisponible en Prime Video
En esta ocasión tenemos una serie original de Corea del Sur para recomendar a los lectores. Se trata de All That We Loved, un k-drama que se estrenó en 2023 y tiene ocho episodios que son puro drama y romance. Es perfecta para hacer una maratón y ver de corrido todos los capítulos.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Una historia de amor entre adolescentes que se ven atrapados entre la atracción del amor y la amistad", revela la sinopsis oficial de Prime Video.
La serie describe la sólida amistad y la sincera historia de amor de unos jóvenes de 18 años que no pueden renunciar al amor ni a la amistad. El drama aborda el singular tema de la memoria celular, que plantea la hipótesis de que la memoria se transfiere a los receptores de órganos.
El primer episodio muetra la íntima amistad entre Koh You, un talentoso jugador de básquetbol, y Jun-hee, un estudiante brillante. Aunque ambos se criaron con la abuela de Jun-hee, sus personalidades, hábitos, gustos y chica ideal son muy diferentes.
Nunca tienen un conflicto hasta que una bella estudiante de intercambio llamada So-yeon llega a la escuela. Aunque ella se mantiene distante, Koh You no puede evitar mostrar lo que siente. Mientras tanto, Jun-hee se preocupa cada vez más por su frágil salud.
Con el paso del tiempo, Jun-hee es enviado a urgencias en estado crítico. Le diagnostican insuficiencia renal crónica, la misma enfermedad que padeció su hermano fallecido. Koh You se ve abrumado por la pena y decide tomar una decisión vital que cambiará su amistad para siempre.
La historia sigue a dos mejores amigos inseparables cuya relación comienza a cambiar cuando ambos se enamoran de la misma chica. Sin embargo, lo que parece un clásico triángulo amoroso adquiere mayor profundidad cuando un trasplante de órgano introduce la idea de la memoria celular, planteando preguntas sobre cuánto de lo que sentimos nos pertenece realmente.
Reparto de All That We Loved
- Sehun como Go Yoo.
- Cho Jun-young es Go Joon-hee.
- Jang Yeo-bin hace de Han So-yeon.
- Jung Hye-sun como Madam Mo.
- Lee Seung-joon es el padre de Yoo.