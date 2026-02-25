Prime Video: la serie coreana con el mejor plot twist que es perfecta para ver de un tirón

all that we loved All That We Loved está disponible en Prime Video.

La serie describe la sólida amistad y la sincera historia de amor de unos jóvenes de 18 años que no pueden renunciar al amor ni a la amistad. El drama aborda el singular tema de la memoria celular, que plantea la hipótesis de que la memoria se transfiere a los receptores de órganos.

El primer episodio muetra la íntima amistad entre Koh You, un talentoso jugador de básquetbol, y Jun-hee, un estudiante brillante. Aunque ambos se criaron con la abuela de Jun-hee, sus personalidades, hábitos, gustos y chica ideal son muy diferentes.

Nunca tienen un conflicto hasta que una bella estudiante de intercambio llamada So-yeon llega a la escuela. Aunque ella se mantiene distante, Koh You no puede evitar mostrar lo que siente. Mientras tanto, Jun-hee se preocupa cada vez más por su frágil salud.

serie all that we loved La miniserie tiene solo ocho episodios.

Con el paso del tiempo, Jun-hee es enviado a urgencias en estado crítico. Le diagnostican insuficiencia renal crónica, la misma enfermedad que padeció su hermano fallecido. Koh You se ve abrumado por la pena y decide tomar una decisión vital que cambiará su amistad para siempre.

La historia sigue a dos mejores amigos inseparables cuya relación comienza a cambiar cuando ambos se enamoran de la misma chica. Sin embargo, lo que parece un clásico triángulo amoroso adquiere mayor profundidad cuando un trasplante de órgano introduce la idea de la memoria celular, planteando preguntas sobre cuánto de lo que sentimos nos pertenece realmente.

Reparto de All That We Loved