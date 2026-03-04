Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es la serie coreana más romántica del momento

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas que se destaca por tener una enorme cantidad de opciones. Los amantes del romance están fanatizados con una de las mejores series del género llegadas durante el 2025, y es que este relato coreano es corto, muy intenso y verdaderamente atrapante: ¿Cómo se traduce este amor?.
No solo esta serie, sino todas las series y películas de producción coreana se han vuelto furor a nivel mundial, logrando que los suscriptores dejen de lado su fanatismo por las opciones españolas y turcas. La oferta se sumó a Netflix en el 2025, y desde entonces no ha parado de sumar reproducciones de la mano de un dramático relato de 12 capítulos en total.
A diferencia de muchos K-dramas que se graban solo en sets, esta producción tuvo un rodaje de gran escala en Corea del Sur, Japón, Italia y Canadá. Estos puntos no pasaron inadvertidos por los suscriptores de Netflix, subiendole el valor a una serie que es top en el catálogo, y que además de estar muy bien vista por los sitios especializados, tiene enormes reseñas.
Las series y películas coreanas han generado un fanatismo mundial, especialmente por los relatos dramáticos y de romance, es por eso que en parte esta serie es un verdadero éxito. A pesar de no tener la misma prensa que muchas otras opciones de Netflix, ha logrado destacarse desde su llegada a la plataforma, y lo sigue haciendo, siendo de las más buscadas del género.
Netflix: de qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos y estrenada en el 2025, ¿Cómo se traduce este amor? centra su historia en: "Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?".
Netflix: reparto de la serie ¿Cómo se traduce este amor?
- Lee Se-young como Choi Hong
- Kentaro Sakaguchi como Aoki Jungo
- Hong Jong-hyun como Kim Min-jun
- Anne Nakamura como Kobayashi Kanna
- Lee So-hee como Choi Rok
- Jo Seung-yeon como Choi Han
- Lee Il-hwa como Lee Young-sook
- Lily Franky como Aoki Takatomo
Dónde ver la serie ¿Cómo se traduce este amor?, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.
- España: la serie ¿Cómo se traduce este amor? se puede ver en Netflix.