Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es la serie coreana más romántica del momento

Las series y películas coreanas han generado un fanatismo mundial, especialmente por los relatos dramáticos y de romance, es por eso que en parte esta serie es un verdadero éxito. A pesar de no tener la misma prensa que muchas otras opciones de Netflix, ha logrado destacarse desde su llegada a la plataforma, y lo sigue haciendo, siendo de las más buscadas del género.

La serie se sumó al catálogo de Netflix en el 2025, y desde entonces ha logrado transformarse en una de las historias románticas coreanas más buscadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie ¿Cómo se traduce este amor?

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos y estrenada en el 2025, ¿Cómo se traduce este amor? centra su historia en: "Las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?".

Si bien no tiene toda la prensa que tienen otras series y películas, ha logrado destacarse en Netflix como una de las opciones más románticas.

Netflix: reparto de la serie ¿Cómo se traduce este amor?

Lee Se-young como Choi Hong

Kentaro Sakaguchi como Aoki Jungo

Hong Jong-hyun como Kim Min-jun

Anne Nakamura como Kobayashi Kanna

Lee So-hee como Choi Rok

Jo Seung-yeon como Choi Han

Lee Il-hwa como Lee Young-sook

Lily Franky como Aoki Takatomo

Dónde ver la serie ¿Cómo se traduce este amor?, según la zona geográfica