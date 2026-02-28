Acaba de estrenar la 2º temporada de una serie que arrasa en Prime Video

The Night Manager La primera temporada de The Night Manager fue transmitida en la cadena BBC One. Prime Video estrenó la segunda parte.

En enero de 2026 se estrenó la segunda temporada, la cual consistió en seis nuevos capítulos con una nueva trama ambientada en Latinoamérica. A continuación, te contamos de qué trata esta nueva temporada, que está dirigida íntegramente por Georgi Banks-Davies, cineasta conocida por su trabajo en I Hate Suzie.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"La aclamada serie regresa con una emocionante secuela. Jonathan Pine (Tom Hiddleston) se embarca en una nueva misión en Colombia para detener al peligroso traficante de armas Teddy Dos Santos (Diego Calva) y su seductora socia Roxana Bolaños (Camila Morrone). Tras infiltrarse en la operación de Teddy, Pine descubre una infinidad de secretos y corrupción. ¿Logrará frustrar la conspiración a tiempo?", revela la sinopsis de la segunda temporada.

Tras 10 años de la primera parte, esta nueva entrega no solo recupera a sus personajes clave, sino que también actualiza su mirada para reflejar un mundo profundamente transformado. En esta ocasión, Jonathan Pine continúa vinculado a los servicios de inteligencia, aunque bajo una nueva identidad y liderando una unidad de vigilancia en Londres.

Embed - The Night Manager Temporada 2 Trailer SUBTITULADO [HD] Tom Hiddleston

La historia lo arrastra a una peligrosa misión de infiltración en un cártel de armas colombiano, en un escenario marcado por el Brexit, la desconfianza institucional y la confusión sobre lealtades y fronteras.

Elenco