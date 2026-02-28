Prime Video es la plataforma de Amazon que ofrece miles de películas, series, estrenos de cine y producciones originales. Es un servicio ideal para disfrutar en cualquier lugar y momento, ya que se pueden descargar los títulos para ver sin conexión.
Acaba de estrenar la 2º temporada de una serie que arrasa en Prime Video
Esta serie de Prime Video tiene una trama sofisticada y cargada de tensión. Es protagonizada por Tom Hiddleston
Recientemente, la plataforma estrenó la segunda temporada de El Infiltrado (The Night Manager). Se trata de una serie televisión británico-estadounidense que fue transmitida de febrero a marzo del 2016 por medio de la cadena británica BBC One.
La producción está basada en la novela homónima de John le Carré, que trata sobre el gerente de un hotel europeo y exsoldado que es reclutado por los servicios de inteligencia para infiltrarse en una red de tráfico internacional de armas. Este thriller de suspenso sigue a Jonathan Pine, ya que se esfuerza por derribar el famoso traficante de armas Richard Roper.
En enero de 2026 se estrenó la segunda temporada, la cual consistió en seis nuevos capítulos con una nueva trama ambientada en Latinoamérica. A continuación, te contamos de qué trata esta nueva temporada, que está dirigida íntegramente por Georgi Banks-Davies, cineasta conocida por su trabajo en I Hate Suzie.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"La aclamada serie regresa con una emocionante secuela. Jonathan Pine (Tom Hiddleston) se embarca en una nueva misión en Colombia para detener al peligroso traficante de armas Teddy Dos Santos (Diego Calva) y su seductora socia Roxana Bolaños (Camila Morrone). Tras infiltrarse en la operación de Teddy, Pine descubre una infinidad de secretos y corrupción. ¿Logrará frustrar la conspiración a tiempo?", revela la sinopsis de la segunda temporada.
Tras 10 años de la primera parte, esta nueva entrega no solo recupera a sus personajes clave, sino que también actualiza su mirada para reflejar un mundo profundamente transformado. En esta ocasión, Jonathan Pine continúa vinculado a los servicios de inteligencia, aunque bajo una nueva identidad y liderando una unidad de vigilancia en Londres.
La historia lo arrastra a una peligrosa misión de infiltración en un cártel de armas colombiano, en un escenario marcado por el Brexit, la desconfianza institucional y la confusión sobre lealtades y fronteras.
Elenco
- Tom Hiddleston
- Hugh Laurie
- Olivia Colman
- Camila Morrone
- Diego Calva