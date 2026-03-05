La contundente advertencia de Huracán a Eduardo Coudet para su debut como DT de River

Diego Martínez y el partido con River

Huracán logró reponerse de la dura derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante. En su casa, pero sin la presencia de sus hinchas, el Globo venció 3-1 a Belgrano, uno de los equipos sensación de este Torneo Apertura.

Con la postergación de la fecha 9 confirmada, el equipo de Diego Martínez volverá a jugar en el Tomás Adolfo Ducó. En esta ocasión se verá las caras con River el próximo jueves, 12 de marzo.

Pensando en este compromiso, y lo que significará el debut de Eduardo Coudet, el entrenador de Huracán fue contundente: "Una semana larga de trabajo siempre es necesaria. Vamos a enfrentar a un rival como River, con una gran jerarquía en sus futbolistas, y todo proceso nuevo significa renovación de energías".

coudet 1 Eduardo Coudet tendrá su estreno ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. River

"Cada entrenador aportará algún dato particular. Esa es la dificultad porque uno tiene la posibilidad de haberlo visto a River en el campeonato con lo que el entrenador pueda llegar a buscar", sumó el Gigoló.

Para finalizar, sobre el Chacho, sentenció: "Uno ya lo conoce al entrenador y sabe que sus equipos con propositivos, intensos y que buscan ser protagonistas a partir del control del juego".