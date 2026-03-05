La contundente advertencia de Huracán a Eduardo Coudet para su debut como DT de River

El próximo compromiso del Millonario, que significará nada más y nada menos que el debut del flamante DT, será el jueves 12 de marzo ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. El partido iniciará a las 21.30 y posiblemente se dispute a puertas cerradas (debido al derrumbe ocurrido en las cercanías del estadio).
A siete días para que River y el Globo se vean las caras en Parque Patricios, quien alzó la voz fue Diego Martínez. El ex Boca habló en conferencia de prensa y se refirió al mano a mano ante el elenco de Núñez.
Diego Martínez y el partido con River
Huracán logró reponerse de la dura derrota ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante. En su casa, pero sin la presencia de sus hinchas, el Globo venció 3-1 a Belgrano, uno de los equipos sensación de este Torneo Apertura.
Con la postergación de la fecha 9 confirmada, el equipo de Diego Martínez volverá a jugar en el Tomás Adolfo Ducó. En esta ocasión se verá las caras con River el próximo jueves, 12 de marzo.
Pensando en este compromiso, y lo que significará el debut de Eduardo Coudet, el entrenador de Huracán fue contundente: "Una semana larga de trabajo siempre es necesaria. Vamos a enfrentar a un rival como River, con una gran jerarquía en sus futbolistas, y todo proceso nuevo significa renovación de energías".
"Cada entrenador aportará algún dato particular. Esa es la dificultad porque uno tiene la posibilidad de haberlo visto a River en el campeonato con lo que el entrenador pueda llegar a buscar", sumó el Gigoló.
Para finalizar, sobre el Chacho, sentenció: "Uno ya lo conoce al entrenador y sabe que sus equipos con propositivos, intensos y que buscan ser protagonistas a partir del control del juego".