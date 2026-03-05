Enriquecer la huerta: la verdura ideal para plantar en marzo.

En algunos casos, marzo es el mes del año muy favorable para plantar algunas especies ya que marca el inicio del otoño en Argentina y viene acompañado con un clima ideal para enriquecer una huerta.
Una de las bondades que presenta esta época del año es que las temperaturas bajan y la tierra conserva la humedad, de manera que es un momento muy propicio para sembrar variedades de verduras resistentes a las bajas temperaturas, logicamente con la protección que necesitan para protegerlas de las heladas.
Particularmente hay una verdura que se destaca por su facilidad para sembrar y tiene un rápido crecimiento. Además, sus hojas son muy sabrosas para prepararlas en ensalada y acompañar comidas a base de carnes.
La verdura fácil de plantar en marzo
La verdura que es fácil plantal en el mes de marzo y tiene un rápido crecimiento es la lechuga, una de las opciones más simples y rendidoras para esta época del año. La lechuga es una verdura que germina rápido, no requiere grandes cuidados y puede cultivarse en macetas de al menos 8 litros o en suelo directo.
Además, la lechuga es una verdura muy rendidora que permite cosechas escalonadas durante varias semanas. La lechuga tolera bien el clima templado y reduce el riesgo de plagas típicas del verano.
En pocas semanas ya se pueden cortar las primeras hojas. y comenzar a sembrar con esta verdura es ideal para principiantes. Requiere poca inversión y ofrece resultados rápidos.
Para obtener buenos resultados, es importante tener en cuenta algunos consejos.
- Ubicarla en un lugar con sol parcial.
- Mantener la tierra húmeda, sin encharcar.
- Sembrar en líneas separadas para que respire.
- Cosechar las hojas externas primero.