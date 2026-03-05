Enriquecer la huerta: la verdura ideal para plantar en marzo.

Particularmente hay una verdura que se destaca por su facilidad para sembrar y tiene un rápido crecimiento. Además, sus hojas son muy sabrosas para prepararlas en ensalada y acompañar comidas a base de carnes.

plantar verdura ensalada

La verdura fácil de plantar en marzo

La verdura que es fácil plantal en el mes de marzo y tiene un rápido crecimiento es la lechuga, una de las opciones más simples y rendidoras para esta época del año. La lechuga es una verdura que germina rápido, no requiere grandes cuidados y puede cultivarse en macetas de al menos 8 litros o en suelo directo.

Además, la lechuga es una verdura muy rendidora que permite cosechas escalonadas durante varias semanas. La lechuga tolera bien el clima templado y reduce el riesgo de plagas típicas del verano.

En pocas semanas ya se pueden cortar las primeras hojas. y comenzar a sembrar con esta verdura es ideal para principiantes. Requiere poca inversión y ofrece resultados rápidos.

Plantar verdura hojas

Para obtener buenos resultados, es importante tener en cuenta algunos consejos.