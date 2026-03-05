Inicio Sociedad huerta
Mejor en otoño

Enriquecer la huerta: la verdura ideal para plantar en marzo

Varios productos enriquecen la huerta de casa y en algunos casos tienen algunas características que son importante tener en cuenta: la verdura ideal para plantar en marzo

Daniel Bibiloni
Por Daniel Bibiloni [email protected]
Enriquecer la huerta: la verdura ideal para plantar en marzo.

Enriquecer la huerta: la verdura ideal para plantar en marzo.

Tener una huerta en casa es un beneficio que saben aprovechra muchas personas patra tener su propia verdura o también hortaliza para elaborar las mejores comidas. Hay ciertas verduras que tienen algunas características muy particulares que tienen que ver con la época del año en mejor plantar.

En algunos casos, marzo es el mes del año muy favorable para plantar algunas especies ya que marca el inicio del otoño en Argentina y viene acompañado con un clima ideal para enriquecer una huerta.

Una de las bondades que presenta esta época del año es que las temperaturas bajan y la tierra conserva la humedad, de manera que es un momento muy propicio para sembrar variedades de verduras resistentes a las bajas temperaturas, logicamente con la protección que necesitan para protegerlas de las heladas.

Particularmente hay una verdura que se destaca por su facilidad para sembrar y tiene un rápido crecimiento. Además, sus hojas son muy sabrosas para prepararlas en ensalada y acompañar comidas a base de carnes.

plantar verdura ensalada

La verdura fácil de plantar en marzo

La verdura que es fácil plantal en el mes de marzo y tiene un rápido crecimiento es la lechuga, una de las opciones más simples y rendidoras para esta época del año. La lechuga es una verdura que germina rápido, no requiere grandes cuidados y puede cultivarse en macetas de al menos 8 litros o en suelo directo.

Además, la lechuga es una verdura muy rendidora que permite cosechas escalonadas durante varias semanas. La lechuga tolera bien el clima templado y reduce el riesgo de plagas típicas del verano.

En pocas semanas ya se pueden cortar las primeras hojas. y comenzar a sembrar con esta verdura es ideal para principiantes. Requiere poca inversión y ofrece resultados rápidos.

Plantar verdura hojas

Para obtener buenos resultados, es importante tener en cuenta algunos consejos.

  • Ubicarla en un lugar con sol parcial.
  • Mantener la tierra húmeda, sin encharcar.
  • Sembrar en líneas separadas para que respire.
  • Cosechar las hojas externas primero.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar